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Новейший дрон Bayraktar TB3 впервые показали в движении на аэродроме — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 13:31
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Турецкая оборонная компания Baykar показала ролик с первым "взлетным" проездом по аэродромной полосе своего нового разведывательно-ударного беспилотника Bayraktar TB3.

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"Bayraktar TB3 успешно завершил первое испытание на высокоскоростном проходе", – написали в компании.

Дроны Bayraktar TB2 сыграли большую роль в отражении Украиной полномасштабной российской агрессии в начале 2022 года. Со временем оккупанты подтянули ПВО – и применение этих БПЛА резко снизилось (по крайней мере, количество публичных сообщений об этом и роликов с дронов стало минимальным и затем вовсе сошло на нет, за исключением некоторых эпизодов разведки над Черным морем).

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По описанию разработчиков, Bayraktar TB3 — средневысотный долголетающий боевой беспилотник со складными крыльями, которому не нужны длинные взлетные полосы для взлета/посадки. Есть шесть точек подвески для интеллектуальных боеприпасов с лазерным наведением. Находится на стадии испытаний. 30-50 единиц будут размещены на десантном корабле TCG Anadolu.

Длина дрона – 8,35 м, высота – 2,6 м, размах крыльев – 14 м, максимальный взлетный вес – 1450 кг, грузоподъемность – 280 кг, максимальная скорость – 300 км/ч, крейсерская – 232 км/ч. Силовая установка: двигатель TEI-PD170 разработки TEI и General Electric (GE).

Євген Пилипенко
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BayraktarдронБПЛАТурциябеспилотник
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