Турецкая компания Baykar бесплатно передала ВСУ еще два Bayraktar
25.01.2023, 19:05
Байрактар, фото - BaykarTech
Украина получила от турецкой компании Baykar еще два ударных беспилотника Bayraktar TB2. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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В ГУР подчеркнули, что Baykar передала ударные дроны бесплатно, чтобы помочь ВСУ и народу Украины в защите от оккупантов.
Разведка поблагодарила компанию Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку Украины.
СПРАВКА. Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
- 24 июня волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar. Турецкая компания Baykar решила бесплатно передать эти беспилотники Украине, вместо этого волонтеры купили космический спутник для ВСУ.
- В августе гендиректор компании Халук Байрактар заявил, что компания ценит отношения с Украиной, и "не может быть и речи" о том, чтобы передавать дроны России.
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