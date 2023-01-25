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Турецкая компания Baykar бесплатно передала ВСУ еще два Bayraktar

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 19:05
Турецкая компания Baykar бесплатно передала ВСУ еще два Bayraktar - Фото
Байрактар, фото - BaykarTech

Украина получила от турецкой компании Baykar еще два ударных беспилотника Bayraktar TB2. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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В ГУР подчеркнули, что Baykar передала ударные дроны бесплатно, чтобы помочь ВСУ и народу Украины в защите от оккупантов.

Разведка поблагодарила компанию Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку Украины.

СПРАВКА. Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

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Оксана Житнюк
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