Турецкая компания Baykar бесплатно передала ВСУ еще два Bayraktar

Украина получила от турецкой компании Baykar еще два ударных беспилотника Bayraktar TB2. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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В ГУР подчеркнули, что Baykar передала ударные дроны бесплатно, чтобы помочь ВСУ и народу Украины в защите от оккупантов.

Разведка поблагодарила компанию Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку Украины.

СПРАВКА. Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

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Оксана Житнюк

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