Волонтеры более чем на год "купили космический спутник" для ВСУ

Волонтерский фонд Сергея Притулы приобрел для нужд Вооруженных Сил Украины полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE. Об этом в обращении на YouTube сообщил сам руководитель фонда, а продавец подтвердил в пресс-релизе.

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Сам он заявил, что "мы купили спутник".

ICEYE пишет, однако, что по сделке они передадут "все возможности одного из своих спутников, уже находящихся на орбите, для использования правительством Украины над регионом". Сам аппарат будет эксплуатироваться компанией.

Компания-оператор также "более чем на год" предоставит ВСУ доступ к базе данных спутниковых снимков всего своего созвездия спутников. Разрешение изображений – менее 1 метра на пиксель. Остальные параметры.

Стоимость сделки не сообщается, однако волонтер сообщил, что спутник приобретен за деньги , которые украинцы собрали на покупку дронов Bayraktar (их Турция в итоге подарила Украине) – это около 600 млн грн.

По его словам, осуществление проекта стало возможным благодаря помощи украинско-американского бизнесмена Макса Полякова – это помогло сделать все "тихо, быстро и компетентно".

"Отныне наша армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут нам с оперативным планированием операций. "Хлопков" будет много", – анонсировал Притула.

Технические детали фонд сообщит позднее.

Глава фонда поблагодарил главу Минобороны Алексея Резникова за доверие: "Мы справились с задачей, какую вы нам поставили, и ждем новых. Можете смело доложить верховному главнокомандующему, что спутник – наш".

Притула сообщил начальнику Главного управления разведки Кириллу Буданову, что "теперь спутник – в арсенале вашего ведомства".

Принцип действия аппаратуры по-простому: радар с синтезированной апертурой на спутнике будет отправлять микроволны на Землю и принимает отраженный сигнал для создания изображения целевой области. SAR-мониторинг обеспечивает круглосуточные данные даже при облачности, когда оптические спутники менее эффективны.

Дополнительные преимущества SAR-технологии заключаются в высокой частоте и своевременности получения спутниковых изображений, что идеально подходит для обнаружения объектов, отслеживания целей, мониторинга активности и многого другого.

Владея крупнейшей в мире группировкой SAR-спутников (21 аппарат), ICEYE пишет, что "является единственной организацией в мире, предлагающей своим клиентам быструю доставку высокоточных SAR-данных, что позволяет им полностью контролировать свою миссию".

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Евгений Пилипенко

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