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Как ваш голос звучал бы на Марсе: NASA дает возможность услышать — вот пример аудио

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 11:32
Как ваш голос звучал бы на Марсе: NASA дает возможность услышать — вот пример аудио - Фото
Марс (фото — пресс-служба NASA)

Аэрокосмическое управление США дает возможность услышать, как ваш голос звучал бы в атмосфере Марса. Сервис, позволяющий записать слова и затем прослушать, как они звучали бы на Красной планете, доступен на сайте NASA.

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Никаких экстраординарных изменений голоса не произошло бы, спешат предупредить ученые: была бы более тихая и приглушенная версия того, что слышно на Земле.

"Утешительно знать, что если бы вы были на Марсе, вы все равно могли бы звучать очень похоже на себя. Но некоторые звуки, к которым мы привыкли на Земле, такие как свист или пение птиц, на Марсе почти не слышны", – пишут там.

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В NASA объяснили, что когда мы слышим звук, на самом деле мы ощущаем вибрацию барабанных перепонок, и эта вибрация исходит от волн давления, которые доходят до ушей от источника звука. Чтобы добраться до ушей, волнам нужна среда, через которую они проходят, например, воздух.

Звукам, издаваемым в холодной марсианской атмосфере, потребуется немного больше времени, чтобы достичь уха. При средней температуре поверхности около —63°C на Марсе более низкая скорость звука, около 240 м/с, по сравнению с ~340 м/с на Земле. Вблизи это было бы незаметно, но на больших расстояниях – вполне.

Громкость звука, который вы услышите, будет ниже на Марсе, чем на Земле. Тамошняя атмосфера примерно в 100 раз более разреженная, чем земная. Это влияет на то, как звуковые волны распространяются от источника к уху, что приводит к "смягчению" звука.

Атмосфера Марса, на 96% состоящая из углекислого газа, поглощала бы много высоких звуков, поэтому на большие расстояния распространялись бы только "приглушенные", более низкие тона. Чем дальше вы будете от источника, тем более будет заметен эффект затухания.

Евгений Пилипенко
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Марс космос
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