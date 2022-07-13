"Казачок" уже никуда не летит. Европа выбросила Россию из программы исследования Марса
Европейское космическое агентство приняло решение полностью отказаться от ранее приостановленного сотрудничества с Роскосмосом по программе исследования Марса ExoMars-2022. Об этом заявил в Twitter руководитель ESA Йозеф Ашбахер.
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По его словам, Совет ESA признал 12 июля, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества, – тотальная война России против Украины и вытекающие из нее санкции "продолжают преобладать".
"Как следствие, Совет поручил мне официально прекратить сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars Rover и Surface Platform", – подчеркнул глава евроагентства.
Он добавил, что соображения о дальнейших действиях с другими партнерами будут представлены на брифинге 20 июля.
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который постоянно угрожает Украине и всему Западу, в том числе ядерным оружием, в Telegram обвинил Европу в "саботаже" миссии, назвал Ашбахера "безответственным бюрократом" и спросил, готов ли тот "ответить перед человечеством".
Он добавил, что предпримет "все усилия", чтобы вернуть из Италии посадочную платформу "Казачок", на которой планировалось доставить на Марс ровер Rosalind Franklin.
В качестве мести Рогозин "дал команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с евроманипулятором ERA". Этот робот должен был работать на внешней части российского модуля без вывода космонавтов в открытый космос.
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