"Казачок" уже никуда не летит. Европа выбросила Россию из программы исследования Марса

Европейское космическое агентство приняло решение полностью отказаться от ранее приостановленного сотрудничества с Роскосмосом по программе исследования Марса ExoMars-2022. Об этом заявил в Twitter руководитель ESA Йозеф Ашбахер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Совет ESA признал 12 июля, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества, – тотальная война России против Украины и вытекающие из нее санкции "продолжают преобладать".

"Как следствие, Совет поручил мне официально прекратить сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars Rover и Surface Platform", – подчеркнул глава евроагентства.

Он добавил, что соображения о дальнейших действиях с другими партнерами будут представлены на брифинге 20 июля.

Читайте также: Космические фантазии. Почему Россия уже не способна на современные исследования в космосе

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который постоянно угрожает Украине и всему Западу, в том числе ядерным оружием, в Telegram обвинил Европу в "саботаже" миссии, назвал Ашбахера "безответственным бюрократом" и спросил, готов ли тот "ответить перед человечеством".

Он добавил, что предпримет "все усилия", чтобы вернуть из Италии посадочную платформу "Казачок", на которой планировалось доставить на Марс ровер Rosalind Franklin.

В качестве мести Рогозин "дал команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с евроманипулятором ERA". Этот робот должен был работать на внешней части российского модуля без вывода космонавтов в открытый космос.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.