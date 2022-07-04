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Россияне развернули "флаги ЛДНР" на орбите, порадовались захвату Луганской области

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 13:12
Россияне развернули
МКС (фото — NASA, Роскосмос)

Космонавты РФ на Международной космической станции поддержали полномасштабную агрессивную войну России против Украины. Россияне развернули на орбите разноцветные куски ткани размером около 1х1,5 м, которые оккупанты называют "флагами ДНР и ЛНР" (созданные Кремлем на Донбассе и запрещенные в Украине террористические организации).

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Сообщение с фотографиями приурочено к захвату оккупантами почти всей территории Луганской области после отхода сил обороны от Лисичанска. Эту территорию пропаганда России называет "Луганской народной республикой".

"Празднуем и на Земле, и в космосе", – написали в Роскосмосе, возглавляемом украинофобом Дмитрием Рогозиным, регулярно угрожающим Западу ядерным ударом.

Россияне развернули "флаги ЛДНР" на орбите, порадовались захвату Луганской области

Россияне развернули "флаги ЛДНР" на орбите, порадовались захвату Луганской области

Россияне развернули "флаги ЛДНР" на орбите, порадовались захвату Луганской области

Читайте также: Космические фантазии. Почему Россия уже не способна на современные исследования в космосе

Евгений Пилипенко
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Донецкая область война луганская область лисичанск оккупация мкс орбита роскосмос дмитрий рогозин
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