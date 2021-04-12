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Новая угроза из России. Все главное об эскалации военной агрессии РФ против Украины – LIVE - Фото

Новая угроза из России. Все главное об эскалации военной агрессии РФ против Украины – LIVELive

Новая угроза из России. Все главное об эскалации военной агрессии РФ против Украины – LIVELive
12.04.2021, 11:44
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Боевики гибридной армии РФ на параде в Донецке (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

В конце марта 2021 года Россия начала стягивать войска к границам Украины, а на Донбассе участились обстрелы со стороны ее гибридных войск. Разведка говорит, что Кремль может готовить провокации как повод для нового вторжения.

Западные страны и НАТО требуют от Кремля объяснений, демонстрируя поддержку Украины. Москва тем временем говорит, что "никого не должны интересовать передвижения войск на нашей территории", распускает фейки о "подготовке наступления Украины" и грозит как минимум обострением на востоке.

LIGA.net запускает хронику с главными новостями новой эскалации российско-украинской войны.

12.04.2021
11:55

Песков заверяет, что Кремлю неизвестно о запросе на разговор Путин-Зеленский, передает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

11:53

По словам Мендель, у восточных границ сконцентрировано около 40 000 российских военных, столько же – в Крыму.

11:08

Зеленский запросил переговоры с Путиным, в Кремле молчат, сообщила Мендель.

07:55

Россия может совершить наступление на Украину, однако надо трезво оценивать ситуацию и не поддаваться панике, заявила пресс-секретарь Зеленского Мендель.

11.04.2021
22:12

Российские военные пропагандисты Дмитрий Стешин, Семен Пегов, Юрий Кот попали на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.

20:12

Блинкен заявил, что  Байден предупредил власти РФ: агрессивные действия на границах Украины будут иметь для Кремля последствия.

19:11

Россия обостряет ситуацию на Донбассе из-за санкций против Медведчука, заявил Арестович.

14:14

Глава МИД Британии Рааб: Великобритания и США "твердо противостоят" кампании России по дестабилизации Украины и призывают Кремль к немедленной деэскалации ситуации. 

12:14

Оккупанты снова нарушают перемирие: под обстрелом погиб один украинский военный, еще один - ранен.

10.04.2021
18:10

Украина инициировала заседание ОБСЕ по поводу войск РФ на границе. Россия на него не пришла.

15:07

На востоке Украины впервые полетал украинский ударный беспилотник Bayraktar TB2.

15:05

Зеленский в Турции встретился с Эрдоганом. Лидеры подписали декларацию на 20 пунктов.

Эрдоган заявил, что Турция не признает законной с точки зрения международного права оккупацию Крыма. Он также выступает за мирное решение вопроса с агрессией РФ на востоке Украины. 

09.04.2021
23:56

Главы МИД США, Франции и Германии обсудили эскалацию на границах Украины.

Главный вывод - Украине необходима международная поддержка на фоне односторонних провокаций России на Донбассе и скопления российских войск вблизи украинских границ.

20:58

Турция пропустит в Черное море флот США в поддержку Украины.

Путин позвонил Эрдогану и обсудил с ним ситуацию на Донбассе.

19:46

Действия российских войск у границ Украины нетипичны и несут угрозу, заявили в ГУР Минобороны

18:04

Хомчак опроверг сообщения из России о подготовке Украиной наступления на Донбассе.

Руководство Украины выбрало приоритетным политико-дипломатическое урегулирование конфликта, подчеркнул он. 

15:58

США направили в Черное море два военных корабля из-за скопления войск РФ у границ Украины.

15:01

Зеленский встретится "один на один" с Макроном на следующей неделе, заявил посол Франции.

14:02

Соцопрос: 36% украинцев считают, что есть высокая вероятность полномасштабного вторжения России в Украину, 12% – не видят никакой угрозы.

00:45

В Белом доме заявили, что на границе с Украиной - максимальное количество российских войск с 2014 года.

08.04.2021
21:50

США могут отправить военные корабли в Черное море для поддержки Украины, пишет CNN со ссылкой на свои источники.

20:55

Латвия поддерживает предоставление Украине ПДЧ в НАТО, заявил глава МИД этой страны, комментируя ситуацию на границах.

18:53

Зеленский съездил на передовую на Донбассе, чтобы "поддержать боевой дух" защитников Украины.

16:53

Меркель в разговоре с Путиным призвала РФ убрать войска от границ Украины. В релизе Кремля о беседе лидеров этот момент отсутствует. 

16:51

Россия перебрасывает в Черное море десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии.

15:54

Россия хочет "инспектировать" позиции ВСУ на Донбассе, заявил Арестович.

12:52

Украина ждет выполнения "обещания" стран НАТО принять ее в альянс, заявил украинский посол в Берлине Мельник.

10:53

5 апреля на Донбассе погибли двое украинских военных, 6 апреля – еще столько же. За сегодня оккупанты устроили 5 обстрелов по состоянию на 07:00 утра, погиб защитник Украины.

07.04.2021
21:42

Расследователи CIT обнаружили под российским Воронежем, недалеко от украинской границы, новый полевой лагерь армии РФ.

21:41

На экстренном заседании ТКГ не удалось подписать общее заявление из-за России, заявил спикер украинской делегации Арестович.

18:44

Литва предложит НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе.

12:46

Концентрация российских войск в приграничье с Украиной – максимальная с 2015 года, РФ перебрасывает "псковских десантников", заявили в CIT.

10:43

Глава Военного комитета НАТ Пич и Хомчак обсудили ситуацию на Донбассе и безопасность Украины в целом.

07:49

В Пентагоне заявили, что России следует снизить напряжение в отношениях с Украиной и уберечься от провокаций.

Спикер ведомства напомнил, что США предоставили Украине нелетальное и летальное вооружение, которые позволяет ей лучше защищаться.

06.04.2021
22:29

Украина не готовит наступление на Донбассе, пропагандисты РФ врут, заявил Кулеба.

17:37

Премьер Британии Джонсон выразил солидарность с Зеленским в связи со стягиванием войск РФ к границам Украины.

17:34

Дрон-разведчик США RQ-4A Global Hawk полетал над Северодонецком, Славянском и Старобельском. РФ подняла самолет разведчик в районе Таганрога.

17:30

Зеленский попросил премьера Канады Трюдо о помощи с вступлением в НАТО.

15:41

Украинская делегация инициировала проведение экстренного заседания ТКГ из-за эскалации на Донбассе и войск РФ у границ.

15:33

У Путина угрожают, что вступление Украины в НАТО "только усугубит ситуацию" на Донбассе.

15:32

Генсек НАТО Столтенберг позвонил Зеленскому, чтобы обсудить ситуацию с агрессией РФ.

Президент сказал после беседы, что "НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе, а ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ".

14:31

Россия начала проверку боеготовности всех родов войск во всех военных округах.

12:38

Боевики РФ устроили обстрелы на Донбассе: погибли двое украинских военных.

08:39

Шансы широкомасштабной агрессии РФ минимальны, считает министр реинтеграции Резников.

05.04.2021
15:23

США и НАТО призвали Россию объяснить ее провокации на украинских границах.

14:25

Ермак анонсировал переговоры Зеленского, Меркель и Макрона.

08:28

О реальной подготовке российских войск к вторжению в Украину можно будет говорить, если около границ они развернут военные госпитали, заявил экс-командующий войсками США в Европе Ходжес.

04.04.2021
22:24

Зеленский призвал Британию и НАТО усилить присутствие в регионе и санкции против РФ

15:19

Украина зовет авиацию НАТО совместно патрулировать небо Украины на фоне стягивания войск РФ к границам.

10:21

Независимая группа российских расследователей CIT сообщила о переброске к украинским границам российской 74-й гвардейской мотострелковой бригады, которая базируется в Юрге Кемеровской области.

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Теги: агрессия России, война, Донбасс, Крым, нато, эскалация, хроника, армия рф, границы
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