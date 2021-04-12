В конце марта 2021 года Россия начала стягивать войска к границам Украины, а на Донбассе участились обстрелы со стороны ее гибридных войск. Разведка говорит, что Кремль может готовить провокации как повод для нового вторжения.
Западные страны и НАТО требуют от Кремля объяснений, демонстрируя поддержку Украины. Москва тем временем говорит, что "никого не должны интересовать передвижения войск на нашей территории", распускает фейки о "подготовке наступления Украины" и грозит как минимум обострением на востоке.
LIGA.net запускает хронику с главными новостями новой эскалации российско-украинской войны.
Песков заверяет, что Кремлю неизвестно о запросе на разговор Путин-Зеленский, передает российский пропагандистский ресурс ТАСС.
По словам Мендель, у восточных границ сконцентрировано около 40 000 российских военных, столько же – в Крыму.
Зеленский запросил переговоры с Путиным, в Кремле молчат, сообщила Мендель.
Россия может совершить наступление на Украину, однако надо трезво оценивать ситуацию и не поддаваться панике, заявила пресс-секретарь Зеленского Мендель.
Российские военные пропагандисты Дмитрий Стешин, Семен Пегов, Юрий Кот попали на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.
Россия обостряет ситуацию на Донбассе из-за санкций против Медведчука, заявил Арестович.
Глава МИД Британии Рааб: Великобритания и США "твердо противостоят" кампании России по дестабилизации Украины и призывают Кремль к немедленной деэскалации ситуации.
Оккупанты снова нарушают перемирие: под обстрелом погиб один украинский военный, еще один - ранен.
Украина инициировала заседание ОБСЕ по поводу войск РФ на границе. Россия на него не пришла.
На востоке Украины впервые полетал украинский ударный беспилотник Bayraktar TB2.
Bayraktar TB2 pic.twitter.com/UfmVRFmgHz— MilitaryAviationInUa (@Ukraine_AF) April 9, 2021
Зеленский в Турции встретился с Эрдоганом. Лидеры подписали декларацию на 20 пунктов.
Эрдоган заявил, что Турция не признает законной с точки зрения международного права оккупацию Крыма. Он также выступает за мирное решение вопроса с агрессией РФ на востоке Украины.
Главы МИД США, Франции и Германии обсудили эскалацию на границах Украины.
Главный вывод - Украине необходима международная поддержка на фоне односторонних провокаций России на Донбассе и скопления российских войск вблизи украинских границ.
Турция пропустит в Черное море флот США в поддержку Украины.
Путин позвонил Эрдогану и обсудил с ним ситуацию на Донбассе.
Действия российских войск у границ Украины нетипичны и несут угрозу, заявили в ГУР Минобороны.
Хомчак опроверг сообщения из России о подготовке Украиной наступления на Донбассе.
Руководство Украины выбрало приоритетным политико-дипломатическое урегулирование конфликта, подчеркнул он.
США направили в Черное море два военных корабля из-за скопления войск РФ у границ Украины.
Зеленский встретится "один на один" с Макроном на следующей неделе, заявил посол Франции.
Соцопрос: 36% украинцев считают, что есть высокая вероятность полномасштабного вторжения России в Украину, 12% – не видят никакой угрозы.
В Белом доме заявили, что на границе с Украиной - максимальное количество российских войск с 2014 года.
США могут отправить военные корабли в Черное море для поддержки Украины, пишет CNN со ссылкой на свои источники.
Латвия поддерживает предоставление Украине ПДЧ в НАТО, заявил глава МИД этой страны, комментируя ситуацию на границах.
Меркель в разговоре с Путиным призвала РФ убрать войска от границ Украины. В релизе Кремля о беседе лидеров этот момент отсутствует.
Россия хочет "инспектировать" позиции ВСУ на Донбассе, заявил Арестович.
Украина ждет выполнения "обещания" стран НАТО принять ее в альянс, заявил украинский посол в Берлине Мельник.
5 апреля на Донбассе погибли двое украинских военных, 6 апреля – еще столько же. За сегодня оккупанты устроили 5 обстрелов по состоянию на 07:00 утра, погиб защитник Украины.
Расследователи CIT обнаружили под российским Воронежем, недалеко от украинской границы, новый полевой лагерь армии РФ.
На экстренном заседании ТКГ не удалось подписать общее заявление из-за России, заявил спикер украинской делегации Арестович.
Литва предложит НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе.
Концентрация российских войск в приграничье с Украиной – максимальная с 2015 года, РФ перебрасывает "псковских десантников", заявили в CIT.
Глава Военного комитета НАТ Пич и Хомчак обсудили ситуацию на Донбассе и безопасность Украины в целом.
В Пентагоне заявили, что России следует снизить напряжение в отношениях с Украиной и уберечься от провокаций.
Спикер ведомства напомнил, что США предоставили Украине нелетальное и летальное вооружение, которые позволяет ей лучше защищаться.
Украина не готовит наступление на Донбассе, пропагандисты РФ врут, заявил Кулеба.
Премьер Британии Джонсон выразил солидарность с Зеленским в связи со стягиванием войск РФ к границам Украины.
Дрон-разведчик США RQ-4A Global Hawk полетал над Северодонецком, Славянском и Старобельском. РФ подняла самолет разведчик в районе Таганрога.
Зеленский попросил премьера Канады Трюдо о помощи с вступлением в НАТО.
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У Путина угрожают, что вступление Украины в НАТО "только усугубит ситуацию" на Донбассе.
Генсек НАТО Столтенберг позвонил Зеленскому, чтобы обсудить ситуацию с агрессией РФ.
Президент сказал после беседы, что "НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе, а ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ".
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Украина зовет авиацию НАТО совместно патрулировать небо Украины на фоне стягивания войск РФ к границам.
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ржд, 04.04 .2021 pic.twitter.com/SnavA7pTwZ— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 4, 2021