Українські оператори дронів "значно збільшили" кількість уражень наземних роботизованих комплексів росіян, на яких загарбники намагаються перенаправити забезпечення своїх сил. Про це LIGA.net заявив військовослужбовець 413-го полку "Рейд" та експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський, коментуючи відео з ударом по одному з таких роботів.

Він розповів, що цей російський наземний роботизований комплекс "Кур'єр" є багатозадачною платформою, що може використовуватися під різні завдання – й не лише логістичні.

"Росіяни недавно показували модифікацію такого наземного дрона під піхотні вогнемети "Шміль". Це як гранатомет, тільки там реактивна граната заряджена термобаричним зарядом – і це дуже небезпечна штука. Їх використовують для створення димових завіс... Тобто це така маленька, але дуже противна російська штука, що доволі часто використовується в усіх форматах", – пояснив військовий.

Киричевський зауважив, що останнім часом загарбники намагаються перенаправити свою логістику саме на наземні дрони, додавши, що полювати на такі роботи важко, оскільки ті є малорозмірними: "Його довжина корпуса може бути два метри – спробуй це побачити з повітря. Плюс росіяни намагаються їх маскувати у різні способи".

Однак, наголосив військовий, зараз "значно збільшилась" кількість уражень російських наземних дронів українськими операторами БпЛА: "Бо кожна така знищена маленька безпілотна штука на гусеницях – чималий внесок у ситуацію на конкретному відтинку killzone [зони знищення ворога]".

"413 полк СБС "Рейд" продовжує вести унікальні операції на фронті. На цей раз під удар потрапила логістика росіян, зав’язана на НРК [...] Конкретні технічні параметри цієї операції (кількість уражених ворожих НРК, кількість і тип пущених в дію БпЛА) в цьому випадку через зрозумілі причини розкрити не можемо", – додав Киричевський у своєму дописі в Facebook.