Украинские операторы дронов "значительно увеличили" количество поражений наземных роботизированных комплексов россиян, на которых захватчики пытаются перенаправить обеспечение своих сил. Об этом LIGA.net заявил военнослужащий 413-го полка "Рейд" и эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский, комментируя видео с ударом по одному из таких роботов.

Он рассказал, что этот российский наземный роботизированный комплекс "Курьер" является многозадачной платформой, что может использоваться под различные задачи – и не только логистические.

"Россияне недавно показывали модификацию такого наземного дрона под пехотные огнеметы "Шмель". Это как гранатомет, только там реактивная граната заряжена термобарическим зарядом – и это очень опасная штука. Их используют для создания дымовых завес... То есть это такая маленькая, но очень противная российская штука, довольно часто использующаяся во всех форматах", – пояснил военный.

Киричевский отметил, что в последнее время захватчики пытаются переключить свою логистику именно на наземные дроны, добавив, что охотиться на такие роботы трудно, поскольку те являются малоразмерными: "Его длина корпуса может быть два метра – попробуй это увидеть с воздуха. Плюс россияне пытаются их маскировать различными способами".

Однако, подчеркнул военный, сейчас "значительно увеличилось" количество поражений российских наземных дронов украинскими операторами БпЛА: "Потому что каждая такая уничтоженная маленькая беспилотная штука на гусеницах – немалый вклад в ситуацию на конкретном отрезке killzone [зоны уничтожения врага]".

"413-й полк СБС "Рейд" продолжает вести уникальные операции на фронте. На этот раз под удар попала логистика россиян, завязанная на НРК [...] Конкретные технические параметры этой операции (количество пораженных вражеских НРК, количество и тип задействованных БпЛА) в данном случае по понятным причинам раскрыть не можем", – добавил Киричевский в своем посте в Facebook.