РФ украли много дроновых разработок у Украины: аналитик рассказал об элитном "Рубиконе" РФ

Многие разработки в сфере военных беспилотников, которые используют россияне, украдены у Украины. Об этом для текста LIGA.net об элитном подразделении РФ "Рубикон" заявил военнослужащий 413 полка "Рейд" и эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, центр "Рубикон" является наиболее опасным для Украины соединением российских дроноводов на данный момент: "Это альтернативное подразделение российской армии, заряженное убивать украинцев "даже вопреки тем палкам, которые может вставлять в колеса централизованное российское военное командование".

Киричевский отметил, что эти оккупанты смогли наладить работу, в которой закупки, собственные и украденные у Украины разработки и обобщение боевого опыта происходят на горизонтальном уровне, что позволяет этому подразделению быть "достаточно эффективными в своей работе".

"Если, дай Бог, силами обороны удастся затоптать "Рубикон" как явление, соответственно удастся затоптать и определенные элементы этой российской военной культуры, которая им, к сожалению, позволяет, несмотря на их общую когнитивную (умственную. – Ред.) ограниченность, быть достаточно эффективными в летательных дронах", – пояснил аналитик.

Он добавил, что говорит о когнитивной ограниченности оккупантов, поскольку многие их разработки украдены у Украины: "Как, например, те же дроны-ждуны (БпЛА, которые находятся в засаде на земле и атакуют при появлении цели. – Ред). Сами россияне признают, что мы начали это делать первыми. Просто, возможно, не настолько масштабировано, как они сейчас".

В контексте того, как россияне воруют технологии БпЛА, Киричевский вспомнил о дроне "Пчела-1Т", разработанном еще во времена СССР.

"Если посмотреть, то это очень технологичная игрушка конца 1980-х годов: маленький дрончик, передача видеокартинки в режиме реального времени. И сам факт его создания в уже довольно технически отсталой в то время советской стране дает повод предположить, что уже тогда научились воровать наработки по дронам", – пояснил он.