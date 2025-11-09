Эксперт Defense Express: Украинские КАБы сделали хороший вклад в борьбу с дроноводами РФ

Иван Киричевский (Фото: Facebook / ivan.kiricevs.kij)

В медийном пространстве нечасто озвучиваются результаты работы украинской авиации по оккупантам на линии боевого соприкосновения, однако летчики сделали немалый вклад, в частности отрабатывая по российским дроноводам. Об этом в комментарии LIGA.net для текста об элитном российском "Рубиконе" рассказал военнослужащий 413 полка "Рейд" и эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский.

Он отметил, что центр "Рубикон" сейчас является наиболее опасным для украинских сил, так как это альтернативное подразделение российской армии, заряженное убивать украинцев "даже вопреки тем палкам, которые может вставлять в колеса централизованное российское военное командование".

"Если, дай бог, Силами обороны удастся затоптать "Рубикон" как явление, соответственно удастся затоптать и определенные элементы этой российской военной культуры, которая, к сожалению, позволяет им, несмотря на их общую когнитивную ограниченность, быть достаточно эффективными в летательных дронах", – подчеркнул Киричевский.

Он объяснил, что, говоря о необходимости "затоптать" явление "Рубикона", имеет в виду в частности "чисто кинетическое воздействие" на инструкторов и пилотов. Потому что набрать новых для россиян не будет проблемой, а качественно их подготовить – это уже вопрос.

"Потому что наибольшее количество БпЛА любого типа теряется именно из-за криворукости операторов. И здесь стоит отметить также работу украинской авиации. Публично мы больше говорим о применении российских КАБов на линии боевого соприкосновения. Об ударах нашими КАБами по российским дроноводам говорим не так часто. Но свой неплохой вклад в борьбу с ними украинская авиация уже сделала", – отметил военный, не вдаваясь в детали.