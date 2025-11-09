"История о танке Т-34". В ГУР объяснили разницу между беспилотными системами РФ и Украины

Пока в Украине 15 небольших производителей будут создавать и поставлять 15 разных видов дронов, в РФ будет два – масштабируемые на всю систему

"Рубикон" (Фото: РИА Новости)

Украина и Россия имеют разные подходы к созданию беспилотных систем. Государство-агрессор делает ставку на создание одного образца и масштабирование, тогда как Украина может локально изготавливать десятки разных. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал офицер Главного управления разведки с позывным Азимут.

Он подтвердил, что одно из самых боеспособных российских подразделений БпЛА – центр "Рубикон" – среди прочего работает и с наземными роботизированными комплексами.

"Они, как и все в целом, сейчас на этапе развития этого направления. Но надо же понимать, в чем отличие существенное украинской беспилотной системы и российской беспилотной системы", – подчеркнул Азимут.

Российские беспилотные системы он назвал "историей о танке Т-34".

"Они один какой-то образец оттачивают до рабочего состояния и потом его максимально масштабируют всем военно-промышленным комплексом. То есть, в тот момент, когда в Украине будет 15 небольших производителей создавать и поставлять 15 различных видов дронов, то в России будет два, которые будут масштабированы на всю систему", – объяснил офицер ГУР.

В пример он привел российский оптоволоконный дрон КВН ("Князь Вандал Новгородский"), который уже максимально масштабирован.

"То есть со времен Т-34 подходы не изменились. И они работают в данном случае", – подытожил он.

СПРАВКА Т-34 – советский средний танк, созданный в конце 1930-х годов и массово применяемый во время Второй мировой войны. Считается одним из самых известных и массовых танков в мире: за годы войны было выпущено более 57 000 машин. Т-34 стал символом советского подхода к военному производству – ставка на один отработанный образец, который можно быстро и массово изготавливать.