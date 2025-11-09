"История о танке Т-34". В ГУР объяснили разницу между беспилотными системами РФ и Украины
Украина и Россия имеют разные подходы к созданию беспилотных систем. Государство-агрессор делает ставку на создание одного образца и масштабирование, тогда как Украина может локально изготавливать десятки разных. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал офицер Главного управления разведки с позывным Азимут.
Он подтвердил, что одно из самых боеспособных российских подразделений БпЛА – центр "Рубикон" – среди прочего работает и с наземными роботизированными комплексами.
"Они, как и все в целом, сейчас на этапе развития этого направления. Но надо же понимать, в чем отличие существенное украинской беспилотной системы и российской беспилотной системы", – подчеркнул Азимут.
Российские беспилотные системы он назвал "историей о танке Т-34".
"Они один какой-то образец оттачивают до рабочего состояния и потом его максимально масштабируют всем военно-промышленным комплексом. То есть, в тот момент, когда в Украине будет 15 небольших производителей создавать и поставлять 15 различных видов дронов, то в России будет два, которые будут масштабированы на всю систему", – объяснил офицер ГУР.
В пример он привел российский оптоволоконный дрон КВН ("Князь Вандал Новгородский"), который уже максимально масштабирован.
"То есть со времен Т-34 подходы не изменились. И они работают в данном случае", – подытожил он.
- Также "Азимут" рассказал LIGA.net, что за "Рубиконом" стоит военная разведка России, а среди ключевых лиц в его управлении – лично министр обороны оккупантов Белоусов.
- Рекрутерам "Рубикона" разрешено забирать в состав своего подразделения представителей из любых частей.
