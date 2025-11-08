За элитными дроноводами России "Рубикон" стоит ГРУ и лично Белоусов, говорят в разведке

Благодаря политической воле РФ "Рубикон" имеет максимальные возможности для развития и доступ к средствам и технологиям, рассказал LIGA.net офицер ГУР

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

За центром "Рубикон", элитным и одним из самых боеспособных подразделений БпЛА оккупантов, стоит военная разведка России, а среди ключевых лиц в его управлении есть лично министр обороны оккупантов Андрей Белоусов. Об этом для текста LIGA.net рассказал офицер Главного управления разведки с позывным "Азимут".

Он рассказал, что на самом деле сама структурность этого подразделения является довольно типичной: "В ней нет ничего особенного, какой-то новации. Это типичное армейское подразделение".

Однако, добавил офицер, в "Рубиконе" чувствуется "большая политическая воля и большая роль" российских спецслужб непосредственно в организации создания этой структуры.

"Конкретно – Главного управления Генерального штаба Министерства обороны РФ (в народе – ГРУ). Именно ГУ ГШ отвечает за формирование, развитие и финансирование подразделения в том числе", – отметил "Азимут".

Что касается тех, кто возглавляет эту структуру, военный рассказал, что ключевыми лицами являются Сергей Будников (глава центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон"), Белоусов (министр обороны РФ, инициатор создания подразделения) и Евгений Шмырин (начальник Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов МО России).

Офицер ГУР также отметил, что элитность действительно присутствует в "Рубиконе", например, рекрутеры этого подразделения имеют право забирать в него представителей из любых частей: "Просто, приезжают – и имеют полный доступ к пилотам из других общевойсковых частей".

"Азимут" подтвердил, что за счет приоритетности комплектования создается ощущение значимости и элитности это подразделения захватчиков.

"Это прям абсолютно точно. Но речь идет не просто о комплектовании новобранцами, а приоритетность комплектования опытными пилотами других составляющих Вооруженных сил РФ. Надо действительно отметить, что военно-политическое руководство Российской федерации сделало на этот "Рубикон" большую ставку", – акцентировал военный.

Поэтому, отметил он, благодаря политической воле это соединение имеет "максимальные возможности для своего развития и максимальный доступ к финансированию и технологиям".