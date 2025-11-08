За елітними дроноводами Росії "Рубікон" стоїть ГРУ й особисто Бєлоусов, кажуть у розвідці
За центром "Рубікон", елітним й одним з найбільш боєздатних підрозділів БпЛА окупантів, стоїть воєнна розвідка Росії, а з-поміж ключових осіб в його управлінні є особисто міністр оборони окупантів Андрій Бєлоусов. Про це для тексту LIGA.net розповів офіцер Головного управління розвідки на позивний "Азімут".
Він розповів, що насправді сама структурність цього підрозділу є доволі типовою: "В ній немає нічого особливого, якоїсь новації. Це типовий армійський підрозділ".
Однак, додав офіцер, у "Рубіконі" відчувається "велика політична воля і велика роль" російських спецслужб безпосередньо в організації створення цієї структури.
"Конкретно – Головного управління Генерального штабу Міністерства оборони РФ (в народі – ГРУ). Саме ГУ ГШ відповідає за формування, розвиток і фінансування підрозділу в тому числі", – зауважив "Азімут".
Стосовно тих, хто очолює цю структуру, військовий розповів, що ключовими особами є Сергій Будніков (глава центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон"), Бєлоусов (міністр оборони РФ, ініціатор створення підрозділу) та Євгеній Шмирін (начальник Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів МО Росії).
Офіцер ГУР також зазначив, що елітність дійсно присутня в "Рубіконі", наприклад, рекрутери цього підрозділу мають право забирати до нього представників з будь-яких частин: "Просто, приїжджають – і мають повний доступ до пілотів з інших загальновійськових частин".
"Азімут" підтвердив, що за рахунок пріоритетності комплектування створюється відчуття значущості та елітності цього підрозділу загарбників.
"Це прям абсолютно точно. Але мова йде не просто про комплектування новобранцями, а пріоритетність комплектування досвідченими пілотами інших складових Збройних сил РФ. Треба дійсно відзначити, що військово-політичне керівництво Російської федерації зробило на цей "Рубікон" велику ставку", – зазначив військовий.
Відтак, зауважив він, завдяки політичній волі це з'єднання має "максимальні можливості для свого розвитку і максимальний доступ до фінансування і технологій".
