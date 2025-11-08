За елітними дроноводами Росії "Рубікон" стоїть ГРУ й особисто Бєлоусов, кажуть у розвідці

Завдяки політичній волі РФ "Рубікон" має максимальні можливості для розвитку і доступ до коштів і технологій, розповів LIGA.net офіцер ГУР

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

За центром "Рубікон", елітним й одним з найбільш боєздатних підрозділів БпЛА окупантів, стоїть воєнна розвідка Росії, а з-поміж ключових осіб в його управлінні є особисто міністр оборони окупантів Андрій Бєлоусов. Про це для тексту LIGA.net розповів офіцер Головного управління розвідки на позивний "Азімут".

Він розповів, що насправді сама структурність цього підрозділу є доволі типовою: "В ній немає нічого особливого, якоїсь новації. Це типовий армійський підрозділ".

Однак, додав офіцер, у "Рубіконі" відчувається "велика політична воля і велика роль" російських спецслужб безпосередньо в організації створення цієї структури.

"Конкретно – Головного управління Генерального штабу Міністерства оборони РФ (в народі – ГРУ). Саме ГУ ГШ відповідає за формування, розвиток і фінансування підрозділу в тому числі", – зауважив "Азімут".

Стосовно тих, хто очолює цю структуру, військовий розповів, що ключовими особами є Сергій Будніков (глава центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон"), Бєлоусов (міністр оборони РФ, ініціатор створення підрозділу) та Євгеній Шмирін (начальник Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів МО Росії).

Офіцер ГУР також зазначив, що елітність дійсно присутня в "Рубіконі", наприклад, рекрутери цього підрозділу мають право забирати до нього представників з будь-яких частин: "Просто, приїжджають – і мають повний доступ до пілотів з інших загальновійськових частин".

"Азімут" підтвердив, що за рахунок пріоритетності комплектування створюється відчуття значущості та елітності цього підрозділу загарбників.

"Це прям абсолютно точно. Але мова йде не просто про комплектування новобранцями, а пріоритетність комплектування досвідченими пілотами інших складових Збройних сил РФ. Треба дійсно відзначити, що військово-політичне керівництво Російської федерації зробило на цей "Рубікон" велику ставку", – зазначив військовий.

Відтак, зауважив він, завдяки політичній волі це з'єднання має "максимальні можливості для свого розвитку і максимальний доступ до фінансування і технологій".