Кого росіяни набирають до елітного "Рубікону" та яка чисельність підрозділу зараз – деталі
Росія набирає до центру безпілотних технологій "Рубікон" найкращих солдатів із будь-яких підрозділів. Співрозмовники LIGA.netпояснили, чим визначається елітарність цього підрозділу.
Головна ознака так званої елітарності "Рубікону" – фінансування.
Зокрема, йдеться про:
- селективний підбір операторів та інструкторів;
- пріоритетне фінансування/доступ до нових платформ;
- роботу з експериментальною технікою (FPV, оптоволоконні дрони, баражувальні/ударні БпЛА, новітні роботизовані комплекси).
Також яскравий приклад – це підбір кадрів. Чисельність формування постійно змінюється, залежно від району виконання бойової задачі й самої задачі.
"Можна сказати, що їхня чисельність завжди дорівнює необхідній кількості операторів БпЛА на тому чи іншому напрямку фронту, де задіяно "Рубікон". Наразі їхня чисельність приблизно 1500 осіб", – зазначили у кіберспільноті "Каракурт".
За словами офіцеру Головного управління розвідки на псевдо Азімут, рекрутери "Рубікону" мають право забирати до складу свого підрозділу представників з будь-яких частин: приїжджають та отримують повний доступ до їхніх найкращих пілотів.
"Військово-політичне керівництво Російської Федерації зробило на цей "Рубікон" велику ставку. Вони мають максимальні можливості для свого розвитку, максимальний доступ до фінансування і технологій", – каже Азімут.
До "Рубікону" набирають як цивільних, яких навчають з нуля, так і чинних військових. Зокрема, рекрутери їздять по підрозділах російської армії, шукають пілотів і самі займаються переведенням.
За даними кіберспільноти "Каракурт", серед офіційних критеріїв відбору зазначено:
- категорія придатності не нижче "Б";
- вік до 45 років;
- бажання проходити військову службу;
- здатність до навчання;
- відсутність судимостей;
- відсутність алкогольної або наркотичної залежності.
Саме за такими характеристиками до "Рубікону" переводили з 19-ї мотострілецької дивізії РФ, дронарі якої воюють проти України ще з часів АТО (антитерористичної операції).
За даними співрозмовників, на кожного відібраного кандидата складають профайл, де вказують його навички, статистику, тести й відгуки керівництва. У ГУР підкреслили, що інколи може йтися не про одного кандидата, а про цілий екіпаж або розрахунок – рекрутери "Рубікону" можуть собі дозволити забирати з підрозділу цілий колектив.
