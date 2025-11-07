Кого росіяни набирають до елітного "Рубікону" та яка чисельність підрозділу зараз – деталі

Рекрутерам "Рубікону" дозволено забирати до складу свого підрозділу представників з будь-яких частин

Підрозділ "Рубікон" (скрин відео Міноборони РФ)

Росія набирає до центру безпілотних технологій "Рубікон" найкращих солдатів із будь-яких підрозділів. Співрозмовники LIGA.netпояснили, чим визначається елітарність цього підрозділу.

Головна ознака так званої елітарності "Рубікону" – фінансування.

Зокрема, йдеться про:

селективний підбір операторів та інструкторів;

пріоритетне фінансування/доступ до нових платформ;

роботу з експериментальною технікою (FPV, оптоволоконні дрони, баражувальні/ударні БпЛА, новітні роботизовані комплекси).

Також яскравий приклад – це підбір кадрів. Чисельність формування постійно змінюється, залежно від району виконання бойової задачі й самої задачі.

"Можна сказати, що їхня чисельність завжди дорівнює необхідній кількості операторів БпЛА на тому чи іншому напрямку фронту, де задіяно "Рубікон". Наразі їхня чисельність приблизно 1500 осіб", – зазначили у кіберспільноті "Каракурт".

За словами офіцеру Головного управління розвідки на псевдо Азімут, рекрутери "Рубікону" мають право забирати до складу свого підрозділу представників з будь-яких частин: приїжджають та отримують повний доступ до їхніх найкращих пілотів.

"Військово-політичне керівництво Російської Федерації зробило на цей "Рубікон" велику ставку. Вони мають максимальні можливості для свого розвитку, максимальний доступ до фінансування і технологій", – каже Азімут.

До "Рубікону" набирають як цивільних, яких навчають з нуля, так і чинних військових. Зокрема, рекрутери їздять по підрозділах російської армії, шукають пілотів і самі займаються переведенням.

За даними кіберспільноти "Каракурт", серед офіційних критеріїв відбору зазначено:

категорія придатності не нижче "Б";

вік до 45 років;

бажання проходити військову службу;

здатність до навчання;

відсутність судимостей;

відсутність алкогольної або наркотичної залежності.

Саме за такими характеристиками до "Рубікону" переводили з 19-ї мотострілецької дивізії РФ, дронарі якої воюють проти України ще з часів АТО (антитерористичної операції).

Скрин документа надано кіберспільнотою "Каракурт"

За даними співрозмовників, на кожного відібраного кандидата складають профайл, де вказують його навички, статистику, тести й відгуки керівництва. У ГУР підкреслили, що інколи може йтися не про одного кандидата, а про цілий екіпаж або розрахунок – рекрутери "Рубікону" можуть собі дозволити забирати з підрозділу цілий колектив.

Скрин документа надано кіберспільнотою "Каракурт"