Кого россияне набирают в элитный "Рубикон" и какая численность подразделения – детали
Россия набирает в центр беспилотных технологий "Рубикон" лучших солдат из любых подразделений. Собеседники LIGA.net объяснили, чем определяется элитарность этого подразделения.
Главный признак так называемой элитарности "Рубикона" – финансирование.
В частности, речь идет о:
- селективном подборе операторов и инструкторов;
- приоритетном финансировании/доступе к новым платформам;
- работе с экспериментальной техникой (FPV, оптоволоконные дроны, барражирующие/ударные БпЛА, новейшие роботизированные комплексы).
Также яркий пример – это подбор кадров. Численность формирования постоянно изменяется, в зависимости от района выполнения боевой задачи и самой задачи.
"Можно сказать, что их численность всегда равна необходимому количеству операторов БпЛА на том или ином направлении фронта, где задействован "Рубикон". Сейчас их численность примерно 1500 человек", – отметили в киберсообществе "Каракурт".
По словам офицера Главного управления разведки под псевдонимом Азимут, рекрутеры "Рубикона" имеют право забирать в состав своего подразделения представителей из любых частей: приезжают и получают полный доступ к их лучшим пилотам.
"Военно-политическое руководство Российской Федерации сделало на этот "Рубикон" большую ставку. Они получают максимальные возможности для своего развития, максимальный доступ к финансированию и технологиям", – говорит Азимут.
В "Рубикон" набирают как гражданских, которых обучают с нуля, так и действующих военных. В частности, рекрутеры ездят по подразделениям российской армии, ищут пилотов и сами занимаются переводом.
По данным киберсообщества "Каракурт", среди официальных критериев отбора указано:
- категория годности не ниже "Б";
- возраст до 45 лет;
- желание проходить военную службу;
- способность к обучению;
- отсутствие судимостей;
- отсутствие алкогольной или наркотической зависимости.
Именно по таким характеристикам в "Рубикон" переводили из 19-й мотострелковой дивизии РФ, операторы дронов которой воюют против Украины еще со времен АТО (антитеррористической операции).
По данным собеседников, на каждого отобранного кандидата составляют профайл, где указывают его навыки, статистику, тесты и отзывы руководства. В ГУР подчеркнули, что иногда речь может идти не об одном кандидате, а о целом экипаже или расчете – рекрутеры "Рубикона" могут себе позволить забирать из подразделения целый коллектив.
- Офицер бригады "Рубеж" рассказал LIGA.net, что работа "Рубикона" – уничтоженная жизнь в Доброполье.
Комментарии (0)