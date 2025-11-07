Кого россияне набирают в элитный "Рубикон" и какая численность подразделения – детали

Рекрутерам "Рубикона" разрешено забирать в состав своего подразделения представителей из любых частей

Подразделение "Рубикон" (скрин видео Минобороны РФ)

Россия набирает в центр беспилотных технологий "Рубикон" лучших солдат из любых подразделений. Собеседники LIGA.net объяснили, чем определяется элитарность этого подразделения.

Главный признак так называемой элитарности "Рубикона" – финансирование.

В частности, речь идет о:

селективном подборе операторов и инструкторов;

приоритетном финансировании/доступе к новым платформам;

работе с экспериментальной техникой (FPV, оптоволоконные дроны, барражирующие/ударные БпЛА, новейшие роботизированные комплексы).

Также яркий пример – это подбор кадров. Численность формирования постоянно изменяется, в зависимости от района выполнения боевой задачи и самой задачи.

"Можно сказать, что их численность всегда равна необходимому количеству операторов БпЛА на том или ином направлении фронта, где задействован "Рубикон". Сейчас их численность примерно 1500 человек", – отметили в киберсообществе "Каракурт".

По словам офицера Главного управления разведки под псевдонимом Азимут, рекрутеры "Рубикона" имеют право забирать в состав своего подразделения представителей из любых частей: приезжают и получают полный доступ к их лучшим пилотам.

"Военно-политическое руководство Российской Федерации сделало на этот "Рубикон" большую ставку. Они получают максимальные возможности для своего развития, максимальный доступ к финансированию и технологиям", – говорит Азимут.

В "Рубикон" набирают как гражданских, которых обучают с нуля, так и действующих военных. В частности, рекрутеры ездят по подразделениям российской армии, ищут пилотов и сами занимаются переводом.

По данным киберсообщества "Каракурт", среди официальных критериев отбора указано:

категория годности не ниже "Б";

возраст до 45 лет;

желание проходить военную службу;

способность к обучению;

отсутствие судимостей;

отсутствие алкогольной или наркотической зависимости.

Именно по таким характеристикам в "Рубикон" переводили из 19-й мотострелковой дивизии РФ, операторы дронов которой воюют против Украины еще со времен АТО (антитеррористической операции).

Скрин документа предоставлен киберсообществом "Каракурт"

По данным собеседников, на каждого отобранного кандидата составляют профайл, где указывают его навыки, статистику, тесты и отзывы руководства. В ГУР подчеркнули, что иногда речь может идти не об одном кандидате, а о целом экипаже или расчете – рекрутеры "Рубикона" могут себе позволить забирать из подразделения целый коллектив.

Скрин документа предоставлен киберсообществом "Каракурт"