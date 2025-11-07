Кого россияне набирают в элитный "Рубикон" и какая численность подразделения – детали
Подразделение "Рубикон" (скрин видео Минобороны РФ)

Россия набирает в центр беспилотных технологий "Рубикон" лучших солдат из любых подразделений. Собеседники LIGA.net объяснили, чем определяется элитарность этого подразделения.

Главный признак так называемой элитарности "Рубикона" – финансирование.

В частности, речь идет о:

  • селективном подборе операторов и инструкторов;
  • приоритетном финансировании/доступе к новым платформам;
  • работе с экспериментальной техникой (FPV, оптоволоконные дроны, барражирующие/ударные БпЛА, новейшие роботизированные комплексы).

Также яркий пример – это подбор кадров. Численность формирования постоянно изменяется, в зависимости от района выполнения боевой задачи и самой задачи.

"Можно сказать, что их численность всегда равна необходимому количеству операторов БпЛА на том или ином направлении фронта, где задействован "Рубикон". Сейчас их численность примерно 1500 человек", – отметили в киберсообществе "Каракурт".

По словам офицера Главного управления разведки под псевдонимом Азимут, рекрутеры "Рубикона" имеют право забирать в состав своего подразделения представителей из любых частей: приезжают и получают полный доступ к их лучшим пилотам.

"Военно-политическое руководство Российской Федерации сделало на этот "Рубикон" большую ставку. Они получают максимальные возможности для своего развития, максимальный доступ к финансированию и технологиям", – говорит Азимут.

В "Рубикон" набирают как гражданских, которых обучают с нуля, так и действующих военных. В частности, рекрутеры ездят по подразделениям российской армии, ищут пилотов и сами занимаются переводом.

По данным киберсообщества "Каракурт", среди официальных критериев отбора указано:

  • категория годности не ниже "Б";
  • возраст до 45 лет;
  • желание проходить военную службу;
  • способность к обучению;
  • отсутствие судимостей;
  • отсутствие алкогольной или наркотической зависимости.

Именно по таким характеристикам в "Рубикон" переводили из 19-й мотострелковой дивизии РФ, операторы дронов которой воюют против Украины еще со времен АТО (антитеррористической операции).

Кого россияне набирают в элитный "Рубикон" и какая численность подразделения – детали
Скрин документа предоставлен киберсообществом "Каракурт"

По данным собеседников, на каждого отобранного кандидата составляют профайл, где указывают его навыки, статистику, тесты и отзывы руководства. В ГУР подчеркнули, что иногда речь может идти не об одном кандидате, а о целом экипаже или расчете – рекрутеры "Рубикона" могут себе позволить забирать из подразделения целый коллектив.

Кого россияне набирают в элитный "Рубикон" и какая численность подразделения – детали
Скрин документа предоставлен киберсообществом "Каракурт"
