Офицер бригады "Рубеж": Работа "Рубикона" – уничтоженная жизнь в Доброполье

Последствия одного из ударов по Доброполью (Фото: Национальная полиция)

В своей работе на Покровском направлении операторы БпЛА из российского центра "Рубикон" использовали те методы, которые они применяли на Курском направлении. Об этом Офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш рассказал LIGA.net в комментарии к тексту "Элитная армия России. Как работает "Рубикон", благодаря которому россияне продвинулись в Покровске".

"Работа "Рубикона", по моему мнению, – это, по факту, уничтоженная жизнь в городе Доброполье, – сказал Отченаш. – Они выбили инфраструктуру, логистику".

Также по его словам, в список достижений "Рубикона" можно отнести взятие россиянами под свой контроль трассы Доброполье-Краматорск, которая является важной для обеспечения обороны Покровска. А также трассы Славянск-Изюм на Лиманском направлении.

"Одним из примеров самой эффективной их работы по уничтожению логистических путей было Курское направление. Затем эти подходы они перенесли и на территорию Украины", – добавил он.

При этом, как отмечает офицер, из "Рубикона" нельзя делать опасного врага. Эффективность этого формирования, по его словам, "упирается исключительно в большое качественное финансирование подразделения".