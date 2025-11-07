Офіцер бригади "Рубіж": Робота "Рубікону" – знищене життя в Добропіллі

Наслідки одного з ударів по Добропіллю (Фото: Національна поліція)

У своїй роботі на Покровському напрямку оператори БпЛА з російського центру "Рубікон" використовували ті методи, які вони застосовували на Курському напрямку. Про це Офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш розповів LIGA.net у коментарі для тексту "Елітна армія Росії. Як працює "Рубікон", завдяки якому росіяни просунулись у Покровську".

"Робота "Рубікону", на мою думку, – це, по факту, знищене життя в місті Добропілля, – сказав Отченаш. – Вони вибили інфраструктуру, логістику".

Також, за його словами, до списку досягнень "Рубікону" можна віднести взяття росіянами під свій контроль траси Добропілля-Краматорськ, яка є важливою для забезпечення оборони Покровська. А також траси Слов'янськ-Ізюм на Лиманському напрямку.

"Одним з прикладів найефективнішої їх роботи зі знищення логістичних шляхів був Курський напрямок. Потім ці підходи вони перенесли й на територію України", – додав він.

При цьому, як наголошує офіцер, з "Рубікону" не можна робити найнебезпечнішого ворога. Ефективність цього формування, за його словами, "впирається виключно у велике якісне фінансування підрозділу".