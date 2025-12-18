У Києві банк відмовив військовому з ампутаціями видати картку. Глава НБУ відреагував

Боєць мав сфотографуватися, тримаючи картку в руках, але не зміг цього зробити через відсутність кінцівок

ПриватБанк (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Києві 20-річному військовому, який втратив усі кінцівки під час бойових дій, відмовили у видачі банківської картки. Про це повідомила командирка патронатної служби "Янголи" Олена Толкачова (Гайка). Глава Національного банку України Андрій Пишний пообіцяв особисто доставити картку бійцю.

Увечері у середу, 17 грудня, Толкачова повідомила у соціальних мережах, що 20-річному військовому, який втратив всі кінцівки під час боїв у Ізюмському районі Харківської області, не видали банківську картку, куди мають надійти державні виплати.

За її словами, медична кураторка служби привезла бійця у ПриватБанк відновити картку. Телефон із картками був втрачений у бою.

"Менеджер у відділенні на проспекті Берестейському, 27а дістає готову картку і каже: "Візьміть її в руки й потримайте біля обличчя для фото". У людини немає рук. Немає рук – немає картки", – написала Толкачова.

Вона додала, що тримати картку іншій людині не можна. А єдина "альтернатива" від банку – оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора.

"Поранений вирішив чекати на протез руки. Місяці. Можливо рік. Без грошей, які держава йому винна", – розповіла командирка патронатної служби "Янголи".

На ситуацію відреагував Пишний. Він заявив, що з болем прочитав допис Толкачової.

"Не можу збагнути про що і чим думали в банку. Але точно знаю, що так не має бути. І так не буде! Не буде! Висновки будуть, реакція буде, а подібного – не буде. Я доставлю картку особисто разом із вибаченням від усіх нас", – написав глава НБУ.

Під дописом Толкачової з’явився офіційний коментар ПриватБанку. Там назвали ситуацію із неналежним наданням послуг ветерану у Києві неприпустимою.

"Ми вже зʼясовуємо як це могло статися й особисто забезпечимо доставлення всіх необхідних карток. Нам дуже шкода, що ця ситуація виникла і проведемо внутрішню роботу, щоб унеможливити подібне у майбутньому", – йдеться в коментарі.

17 листопада у місті Винники поліція розпочала кримінальні провадження за фактом конфлікту між сусідами. Ветеран "Азову" стверджує, що його та дружину нібито побили на порозі квартири "через користування милицею", що нібито заважає сусідам.