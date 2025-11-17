Ветеран "Азову" та його дружина заявили про побиття: поліція відкрила кримінальні справи

Нацполіція (Фото: Depositphotos)

У місті Винники Львівської області поліція розпочала кримінальні провадження за фактом конфлікту між сусідами. Ветеран "Азову" стверджує, що його та дружину нібито побили на порозі квартири "через користування милицею", що нібито заважає сусідам.

За словами подружжя, між ними та сусідами виникали постійні конфлікти: їх звинувачували в нібито надмірному шумі – переміщенні меблів, голосних розмовах чи ввімкненому телевізорі навіть на низькій гучності. Також сусідка скаржилася на мешканців інших квартир, стверджуючи, що ті "б’ють дитину".

15 листопада, за словами ветерана, сусідка прийшла не сама, а з батьком та неповнолітнім сином. Під час конфлікту хлопець, якого родина називала людиною з інвалідністю, ударив ветерана його ж палицею по голові, через що останньому наклали чотири шви. Потім, за словами заявників, нападники побили й дружину військового та намагалися потрапити до їхньої квартири, погрожуючи подальшим насильством.

Як розповів сам військовий, під час контрнаступу у 2023 році він отримав важке поранення – два ВОГи влучили в ноги, найбільше пошкодивши ліву. Попри тривале лікування, врятувати кінцівку повністю не вдалося, і найближчим часом йому мають ампутувати стопу.

У поліції повідомили, що 15 листопада до правоохоронців надійшли заяви від подружжя про завдання їм тілесних ушкоджень. Дізнавачі Львівського районного управління поліції №1 відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).

Поліцейські встановили, що заявникам ушкодження завдав їх 61-річний сусід. Призначено експертизи, триває досудове розслідування, в межах якого правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.