Ветеран "Азова" и его жена заявили об избиении: полиция открыла уголовные дела

Мужчина получил повреждения головы, женщину также ударили. Полиция открыла два уголовных производства и выясняет все обстоятельства происшествия

Нацполиция (Фото: Depositphotos)

В городе Винники Львовской области полиция начала уголовные производства по факту конфликта между соседями. Ветеран "Азова" утверждает, что его и жену якобы избили на пороге квартиры "из-за пользования костылем", который якобы мешает соседям.

По словам супругов, между ними и соседями возникали постоянные конфликты: их обвиняли в якобы чрезмерном шуме – перемещении мебели, громких разговорах или включенном телевизоре даже на низкой громкости. Также соседка жаловалась на жителей других квартир, утверждая, что те "бьют ребенка".

15 ноября, по словам ветерана, соседка пришла не одна, а с отцом и несовершеннолетним сыном. Во время конфликта парень, которого семья называла человеком с инвалидностью, ударил ветерана его же палкой по голове, из-за чего последнему наложили четыре шва. Затем, по словам заявителей, нападавшие избили жену военного и пытались попасть в их квартиру, угрожая дальнейшим насилием.

Как рассказал сам военный, во время контрнаступления в 2023 году он получил тяжелое ранение – два ВОГа попали в ноги, больше всего повредив левую. Несмотря на длительное лечение, спасти конечность полностью не удалось, и в ближайшее время ему должны ампутировать стопу.

В полиции сообщили, что 15 ноября в полицию поступили заявления от супругов о нанесении им телесных повреждений. Дознаватели Львовского районного управления полиции №1 открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 УКУ (умышленное легкое телесное повреждение).

Полицейские установили, что заявителям повреждения нанес их 61-летний сосед. Назначены экспертизы, продолжается досудебное расследование, в рамках которого правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.