В Киеве двое правоохранителей получили подозрение в избиении военнообязанного возле здания Голосеевского районного территориального центра комплектования. Об этом сообщили Госбюро расследований и Киевская городская прокуратура.

Инцидент произошел 17 октября.

По данным прокуратуры, сотрудники полиции нанесли мужчине, который лежал на пороге микроавтобуса и не оказывал никакого сопротивления, не менее 10-15 ударов руками и ногами по голове и телу.

В то же время ГБР установило, что фигуранты избили задержанного после того, как он распылил в салоне автомобиля перцовый баллончик.

Полицейские подозреваются в умышленном совершении действий, которые явно выходят за пределы предоставленных им прав или полномочий, сопровождавшиеся насилием и оскорбляющие личное достоинство потерпевшего, при отсутствии признаков пыток (ч. 2 ст. 365, может грозить от трех до восьми лет тюрьмы).

Пострадавшего отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления уровня физических повреждений от избиения.