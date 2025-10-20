В Киеве двое полицейских подозреваются в избиении мужчины возле ТЦК – видео
В Киеве двое правоохранителей получили подозрение в избиении военнообязанного возле здания Голосеевского районного территориального центра комплектования. Об этом сообщили Госбюро расследований и Киевская городская прокуратура.
Инцидент произошел 17 октября.
По данным прокуратуры, сотрудники полиции нанесли мужчине, который лежал на пороге микроавтобуса и не оказывал никакого сопротивления, не менее 10-15 ударов руками и ногами по голове и телу.
В то же время ГБР установило, что фигуранты избили задержанного после того, как он распылил в салоне автомобиля перцовый баллончик.
Полицейские подозреваются в умышленном совершении действий, которые явно выходят за пределы предоставленных им прав или полномочий, сопровождавшиеся насилием и оскорбляющие личное достоинство потерпевшего, при отсутствии признаков пыток (ч. 2 ст. 365, может грозить от трех до восьми лет тюрьмы).
Пострадавшего отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления уровня физических повреждений от избиения.
- В конце сентября в Сухопутных войсках сообщили, что за месяц только 10% инцидентов с ТЦК подтвердились, 90% – оказались фейками.
- 8 октября стало известно, что в Черкассах умер военнообязанный в очереди на ВВК – он выпал из автобуса и ударился головой.
- 16 октября ГБР сообщило, что в Запорожской области должностные лица ТЦК требовали взятку от ветерана войны за постановку на воинский учет.
