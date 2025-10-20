У Києві двоє поліціянтів підозрюються у побитті чоловіка біля ТЦК – відео
У Києві двоє правоохоронців отримали підозри у побитті військовозобов’язаного біля будівлі Голосіївського районного територіального центру комплектування. Про це повідомили Держбюро розслідувань і Київська міська прокуратура.
Інцидент стався 17 жовтня.
За даними прокуратури, працівники поліції завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору, не менше ніж 10-15 ударів руками та ногами по голові й тілу.
Водночас ДБР встановило, що фігуранти побили затриманого після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик.
Поліціянти підозрюються в умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством та ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування (ч. 2 ст. 365, може загрожувати від трьох до восьми років тюрми).
Потерпілого відправлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення рівня фізичного ушкодження від побиття.
- Наприкінці вересня у Сухопутних військах повідомили, що за місяць лише 10% інцидентів із ТЦК підтвердилися, 90% – виявилися фейками.
- 8 жовтня стало відомо, що в Черкасах помер військовозобов’язаний у черзі на ВЛК – він випав з автобуса й вдарився головою.
- 16 жовтня ДБР повідомило, що у Запорізькій області посадовці ТЦК вимагали хабар від ветерана війни за те, щоб поставити на військовий облік.
Коментарі (0)