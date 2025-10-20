У Києві двоє правоохоронців отримали підозри у побитті військовозобов’язаного біля будівлі Голосіївського районного територіального центру комплектування. Про це повідомили Держбюро розслідувань і Київська міська прокуратура.

Інцидент стався 17 жовтня.

За даними прокуратури, працівники поліції завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору, не менше ніж 10-15 ударів руками та ногами по голові й тілу.

Водночас ДБР встановило, що фігуранти побили затриманого після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик.

Поліціянти підозрюються в умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством та ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування (ч. 2 ст. 365, може загрожувати від трьох до восьми років тюрми).

Потерпілого відправлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення рівня фізичного ушкодження від побиття.