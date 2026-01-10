Трамп прокоментував можливість операції США із захоплення Путіна

Президент США вкотре заявив, що у нього хороші стосунки з російським диктатором

Дональд Трамп (Фото: EPA / BONNIE CASH)

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість операції проти диктатора Володимира Путіна на кшталт тієї, що американська армія провела проти диктатора Венесуели. Щодо цього він висловився на зустрічі з керівниками нафтогазових компаній.

Один із журналістів зазначив, що президент Володимир Зеленський прокоментував захоплення Ніколаса Мадуро. Він сказав, що якщо так можна чинити з диктаторами, то США нібито знають, що робити далі, натякаючи, ймовірно, на диктатора РФ.

Представник медіа поцікавився у Трампа, чи можливий повтор венесуельського сценарію в Росії.

"Я не думаю, що це буде потрібно. У мене завжди були прекрасні стосунки з ним (Путіним). Я дуже розчарований", – відповів президент США.

Він укотре нагадав про "врегулювання восьми воєн" і заявив, що сподівався на те, що війна РФ проти України буде для нього "однією з найпростіших".

Однак за останній місяць, за даними американського лідера, на фронті втрати становили 31 000, серед яких багато російських солдатів. А економіка РФ "у поганому стані".