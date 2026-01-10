Трамп прокоментував можливість операції США із захоплення Путіна
Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість операції проти диктатора Володимира Путіна на кшталт тієї, що американська армія провела проти диктатора Венесуели. Щодо цього він висловився на зустрічі з керівниками нафтогазових компаній.
Один із журналістів зазначив, що президент Володимир Зеленський прокоментував захоплення Ніколаса Мадуро. Він сказав, що якщо так можна чинити з диктаторами, то США нібито знають, що робити далі, натякаючи, ймовірно, на диктатора РФ.
Представник медіа поцікавився у Трампа, чи можливий повтор венесуельського сценарію в Росії.
"Я не думаю, що це буде потрібно. У мене завжди були прекрасні стосунки з ним (Путіним). Я дуже розчарований", – відповів президент США.
Він укотре нагадав про "врегулювання восьми воєн" і заявив, що сподівався на те, що війна РФ проти України буде для нього "однією з найпростіших".
Однак за останній місяць, за даними американського лідера, на фронті втрати становили 31 000, серед яких багато російських солдатів. А економіка РФ "у поганому стані".
- У ніч на 3 січня в столиці Венесуели лунали вибухи й літала авіація. Згодом стало відомо, що США проводять у країні операцію.
- Пізніше Трамп заявив, що Мадуро і його дружину схопили і вивезли з Венесуели. Подружжя звинуватили в наркоторгівлі. 5 січня відбувся суд, на якому Мадуро не визнав себе винним.
- Щодо нафти з Венесуели у США заявили, що продаватимуть її "безстроково". За словами Трампа, Штати заробили на нафті $4 млрд за день.
- 9 січня Трамп скасував другу хвилю атак на Венесуелу, заявивши, що країна пішла на співпрацю.
Коментарі (0)