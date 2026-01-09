Трамп скасував другу хвилю атак на Венесуелу – країна пішла на співпрацю

Трамп скасував нову операцію проти Венесуели, але заявив, що всі танкери залишаться на своїх місцях для безпеки

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп скасував нову хвилю атак на Венесуелу, оскільки вона "добре співпрацює" зараз. Про це він повідомив на платформі Truth Social.

За його словами, Венесуела звільняє велику кількість політичних в'язнів на знак "прагнення до миру" – це дуже важливий і розумний жест. Йде співпраця в питанні відновлення нафтогазової інфраструктури.

"Завдяки цій співпраці я скасував раніше очікувану другу хвилю атак, яка, схоже, не знадобиться. Однак усі кораблі залишаться на своїх місцях з метою безпеки", – повідомив Трамп.

9 січня у нього запланована зустріч у Білому домі з великими нафтовими компаніями, які мають намір інвестувати $100 млрд.