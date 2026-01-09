Трамп скасував другу хвилю атак на Венесуелу – країна пішла на співпрацю
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Президент США Дональд Трамп скасував нову хвилю атак на Венесуелу, оскільки вона "добре співпрацює" зараз. Про це він повідомив на платформі Truth Social.
За його словами, Венесуела звільняє велику кількість політичних в'язнів на знак "прагнення до миру" – це дуже важливий і розумний жест. Йде співпраця в питанні відновлення нафтогазової інфраструктури.
"Завдяки цій співпраці я скасував раніше очікувану другу хвилю атак, яка, схоже, не знадобиться. Однак усі кораблі залишаться на своїх місцях з метою безпеки", – повідомив Трамп.
9 січня у нього запланована зустріч у Білому домі з великими нафтовими компаніями, які мають намір інвестувати $100 млрд.
- У ніч проти 3 січня в столиці Венесуели лунали вибухи й літала авіація. Згодом стало відомо, що США проводять у країні операцію.
- Пізніше Трамп заявив, що Мадуро і його дружину схопили та вивезли з Венесуели. Подружжя звинуватили в наркоторгівлі. 5 січня відбувся суд, на якому Мадуро не визнав себе винним.
- Щодо нафти з Венесуели – у США заявили, що продаватимуть її "безстроково". За словами Трампа, Штати заробили на нафті $4 млрд за день.
