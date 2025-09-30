У вересні лише 10% інцидентів із ТЦК підтвердилися, 90% – фейки – Сухопутні війська
У вересні 173 зі 192 інцидентів, у яких звинувачували співробітників Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, виявилися неправдивими. А це 90%, повідомили в Сухопутних військах.
Інформацію, яка була поширена про "порушення закону" з боку військових ТЦК, було перекручено, щоб дискредитувати структуру, зірвати мобілізацію та підірвати обороноздатність держави, кажуть військові.
І лише 10%, або 19 випадків, мали під собою реальні підстави та були перевірені. Внаслідок перевірок чотири особи були відсторонені від виконання обов’язків, а п'ятьох притягнули до дисциплінарної відповідальності. Тривають 13 службових розслідувань, зокрема щодо інцидентів у серпні.
"Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти російській пропаганді, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві закону, а справді винні порушники були покарані", – зазначили в Сухопутних військах.
- 25 серпня помер мобілізований керівник Кіровоградської федерації брейк-дансу. У ТЦК заявили, що чоловік вистрибнув з авто на ходу, друзі кажуть – його побили.
- 17 вересня повідомлялося, що у Тернопільській області працівник ТЦК спричинив кілька ДТП напідпитку. Військові відреагували.
