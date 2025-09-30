У вересні лише 10% інцидентів із ТЦК підтвердилися, 90% – фейки – Сухопутні війська

Наразі тривають 13 службових розслідувань, кілька військових відсторонені від служби або були притягнуті до відповідальності

Мобілізація (Ілюстративне фото: vinnitsa.infо)

У вересні 173 зі 192 інцидентів, у яких звинувачували співробітників Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, виявилися неправдивими. А це 90%, повідомили в Сухопутних військах.

Інформацію, яка була поширена про "порушення закону" з боку військових ТЦК, було перекручено, щоб дискредитувати структуру, зірвати мобілізацію та підірвати обороноздатність держави, кажуть військові.

І лише 10%, або 19 випадків, мали під собою реальні підстави та були перевірені. Внаслідок перевірок чотири особи були відсторонені від виконання обов’язків, а п'ятьох притягнули до дисциплінарної відповідальності. Тривають 13 службових розслідувань, зокрема щодо інцидентів у серпні.

"Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти російській пропаганді, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві закону, а справді винні порушники були покарані", – зазначили в Сухопутних військах.