Помер мобілізований керівник Кіровоградської федерації брейк-дансу: версії ТЦК і близьких
У Черкаській області в лікарні помер керівник Кіровоградської обласної федерації брейк-дансу Євген Кушнір. Як повідомили в обласному Територіальному центрі комплектування та соцпідтримки, він вистрибнув з автомобіля під час перевезення до навчального центру в Смілі.
За даними військових, інцидент трапився 22 серпня. Команду військовозобов’язаних зі збірного пункту Черкаського ТЦК відправили до одного з навчальних центрів Сміли. Під час руху автобуса солдат запасу Кушнір перескочив ряд сидінь авто, відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину.
У ТЦК зазначають, що чоловік отримав множинні травми. Після інциденту авто негайно зупинили, викликали швидку з поліцією та надали постраждалому первинну медичну допомогу. Кушніра доставили до лікарні, однак 24 серпня він помер в реанімації від отриманих травм.
Наразі триває розслідування, у ТЦК зазначають, що "всіляко сприяють" з'ясуванню обставин події та притягуванню винних до відповідальності.
Особу загиблого в коментарі Суспільному підтвердила мати Кушніра Любов. Наразі вона перебуває в Смілі, однак відомі деталі розповість згодом.
Водночас версія близьких загиблого відрізняється від версії ТЦК. Подруга Кушніра Олена Дяченко опублікувала відео, в якому заявила, що представники ТЦК приблизно о 08:00 зняли чоловіка з рейсового автобуса Кропивницький – Київ у Корсуні-Шевченківському, попри те що той мав відстрочку.
За даними жінки, його забрали до військкомату для проходження військово-лікарської комісії, але згодом він потрапив у реанімацію. Друзі Євгена попросили про максимальний розголос ситуації.
"За одну добу "мобілізації" він опинився у лікарняному ліжку – весь побитий, поламаний, у надтяжкому стані", – зазначила подруга.
У 2016 році Кушнір зареєстрував обласну федерацію брейк-дансу, також він керував творчою майстернею Let's Move City – простором всебічного розвитку.
