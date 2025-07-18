Двом працівникам київського ТЦК повідомлено про підозру через смерть мобілізованого

Фігуранти справи перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми

Ілюстративне фото: Sud.ua

Представники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом працівникам районних територіальних центрів комплектування Києва, які підозрюються у причетності до смерті мобілізованого киянина. Про це повідомило ДБР.

Фігурантами справи є заступник начальника Подільського районного ТЦК та солдат Шевченківського ТЦК, які у травні супроводжували групу мобілізованих на шляху з навчальних центрів у західних областях до столиці.

Зазначається, що один з новобранців почав в автобусі суперечку із військовими. За даними ДБР, чоловік мав певні проблеми зі здоров’ям.

В ході конфлікту солдат побив громадянина та застосував до нього електрошокер, повідомляють правоохоронці. Коли автобус прибув до Києва, чоловіка винесли з автобуса на плац, де була констатована його смерть.

Заступник начальника, який був в автобусі та відповідав за перевезення військовозобов’язаних, жодним чином не відреагував на дії підлеглого, не припинив побиття, маючи реальну змогу це зробити, наголосили в ДБР.

Солдату повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Заступник начальника підозрюється в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Обидва підозрювані перебувають під вартою.