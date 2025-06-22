Сирський про скандали з ТЦК: Майже пів тисячі офіцерів і військових вже на інших посадах в армії
Задля очищення системи мобілізації з територіальних центрів комплектування на інші посади в армії перевели 461 офіцера та інших військовослужбовців. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LIGA.net.
"Випадки насильницького затримання громадян є абсолютно неприпустимими. Як наслідок, з метою очищення системи, 136 офіцерів та 325 інших військовослужбовців ТЦК, причетних до проступків, були переведені на інші посади у військах", – повідомив військовий.
Також Сирський заявив, що має "багато сподівань" на те, що новопризначений командувач Сухопутних військ генерал-майор Геннадій Шаповалов зможе подолати проблемні питання з військкоматами.
За словами головкома, військове керівництво розраховує, що робота Шаповалова призведе до "встановлення прозорої, ефективної та правової роботи ТЦК, яка відповідатиме потребам суспільства та забезпечить справедливу мобілізацію для захисту нашої країни".
- У березні 2025-го омбудсмен Лубінець повідомив, що цьогоріч зросла кількість звернень українців щодо порушення прав людини з боку військкоматів.
- У квітні Генштаб повідомив, що військовослужбовців ТЦК без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я спрямовуватимуть служити у частини в районах бойових дій. На їхні посади призначатимуть бійців з пораненнями чи контузіями, які не можуть служити в бойових підрозділах.
- У травні Сухопутні війська ЗСУ підтвердили лише 30 із 263 інцидентів за участю військкоматів – 11% від загальної кількості.