Сирський про скандали з ТЦК: Майже пів тисячі офіцерів і військових вже на інших посадах в армії

Головком має "багато сподівань", що новопризначений командувач Сухопутних військ зможе подолати проблемні питання з військкоматами

Олександр Сирський (Фото: Telegram головкома ЗСУ)

Задля очищення системи мобілізації з територіальних центрів комплектування на інші посади в армії перевели 461 офіцера та інших військовослужбовців. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LIGA.net.

"Випадки насильницького затримання громадян є абсолютно неприпустимими. Як наслідок, з метою очищення системи, 136 офіцерів та 325 інших військовослужбовців ТЦК, причетних до проступків, були переведені на інші посади у військах", – повідомив військовий.

Також Сирський заявив, що має "багато сподівань" на те, що новопризначений командувач Сухопутних військ генерал-майор Геннадій Шаповалов зможе подолати проблемні питання з військкоматами.

За словами головкома, військове керівництво розраховує, що робота Шаповалова призведе до "встановлення прозорої, ефективної та правової роботи ТЦК, яка відповідатиме потребам суспільства та забезпечить справедливу мобілізацію для захисту нашої країни".