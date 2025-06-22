Сирський про скандали з ТЦК: Майже пів тисячі офіцерів і військових вже на інших посадах в армії
Олександр Сирський (Фото: Telegram головкома ЗСУ)

Задля очищення системи мобілізації з територіальних центрів комплектування на інші посади в армії перевели 461 офіцера та інших військовослужбовців. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LIGA.net.

"Випадки насильницького затримання громадян є абсолютно неприпустимими. Як наслідок, з метою очищення системи, 136 офіцерів та 325 інших військовослужбовців ТЦК, причетних до проступків, були переведені на інші посади у військах", – повідомив військовий.

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Також Сирський заявив, що має "багато сподівань" на те, що новопризначений командувач Сухопутних військ генерал-майор Геннадій Шаповалов зможе подолати проблемні питання з військкоматами.

За словами головкома, військове керівництво розраховує, що робота Шаповалова призведе до "встановлення прозорої, ефективної та правової роботи ТЦК, яка відповідатиме потребам суспільства та забезпечить справедливу мобілізацію для захисту нашої країни".

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