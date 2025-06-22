Сырский о скандалах с ТЦК: Почти 500 офицеров и военных уже на других должностях в армии

У Главкома много надежд", что новоназначенный командующий Сухопутными войсками сможет преодолеть проблемные вопросы с военкоматами

Александр Сырский (Фото: Telegram главкома ВСУ)

Для очищения системы мобилизации из территориальных центров комплектования на другие должности в армии перевели 461 офицера и других военнослужащих. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

"Случаи насильственного задержания граждан абсолютно недопустимы. Как следствие, с целью очищения системы 136 офицеров и 325 других военнослужащих ТЦК, причастных к проступкам, были переведены на другие должности в войсках", – сообщил военный.

Также Сырский заявил, что "много надеется" на то, что вновь назначенный командующий Сухопутными войсками генерал-майор Геннадий Шаповалов сможет преодолеть проблемные вопросы с военкоматами.

По словам главкома, военное руководство рассчитывает, что работа Шаповалова приведет к "установке прозрачной, эффективной и правовой работы ТЦК, которая будет отвечать потребностям общества и обеспечит справедливую мобилизацию для защиты нашей страны".