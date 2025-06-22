Сырский о скандалах с ТЦК: Почти 500 офицеров и военных уже на других должностях в армии
Для очищения системы мобилизации из территориальных центров комплектования на другие должности в армии перевели 461 офицера и других военнослужащих. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский на встрече с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.
"Случаи насильственного задержания граждан абсолютно недопустимы. Как следствие, с целью очищения системы 136 офицеров и 325 других военнослужащих ТЦК, причастных к проступкам, были переведены на другие должности в войсках", – сообщил военный.
Также Сырский заявил, что "много надеется" на то, что вновь назначенный командующий Сухопутными войсками генерал-майор Геннадий Шаповалов сможет преодолеть проблемные вопросы с военкоматами.
По словам главкома, военное руководство рассчитывает, что работа Шаповалова приведет к "установке прозрачной, эффективной и правовой работы ТЦК, которая будет отвечать потребностям общества и обеспечит справедливую мобилизацию для защиты нашей страны".
- В марте 2025-го омбудсмен Лубинец сообщил, что в этом году возросло количество обращений украинцев по поводу нарушения прав человека со стороны военкоматов.
- В апреле Генштаб сообщил, что военнослужащих ТЦК без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направляться в части в районах боевых действий. На их должности будут назначаться бойцы с ранениями или контузиями, которые не могут служить в боевых подразделениях.
- В мае Сухопутные войска ВСУ подтвердили лишь 30 из 263 инцидентов с участием военкоматов – 11% от общего количества.