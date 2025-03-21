Украинцы стали чаще жаловаться на нарушения со стороны ТЦК – Лубинец
В 2025 году увеличилось количество обращений украинцев по поводу нарушения прав человека со стороны работников Территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, количество подобных случаев растет, а характер меняется. Только из Харьковской области с начала года поступило более 40 индивидуальных обращений по поводу нарушений: недопуск адвокатов, применение силы, оружия и других спецсредств, непринятие документов и другие нарушения.
"Важно отметить, что каждый такой случай не остается без должного внимания – я и моя представительница в Харьковской области безотлагательно реагируем на такие инциденты, чтобы обеспечить соблюдение прав человека", – отметил омбудсмен.
Он также сообщил, что за последнее время в медиа было размещено минимум три видео, на которых велосипедистов "сбивают машиной", после чего люди в форме применяют силу и велосипедистов помещают в машины.
"Подчеркну, что такие действия недопустимы и требуют реагирования", – заявил Лубинец.
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