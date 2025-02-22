Нацполиция: В Одессе задержан мужчина, который распилил газ и стрелял в военного ТЦК
В Одессе правоохранители задержали мужчину, который нанес телесные повреждения военнослужащему Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщили Национальная полиция и Одесский областной ТЦК и СП.
По данным правоохранителей, в субботу, 22 февраля, на Итальянском бульваре 28-летний житель Березовского района начал конфликт с военнослужащими ТЦК во время проверки документов.
В какой-то момент мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно травматического действия, после чего скрылся.
Военного госпитализировали. Правонарушителя задержали полицейские, он передан следователям Службы безопасности Украины.
В ТЦК отметили, что СБУ открыла уголовное производство по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Материалы направлены в суд для избрания мужчине меры пресечения.
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