Нацполиция: В Одессе задержан мужчина, который распилил газ и стрелял в военного ТЦК

Задержанный (Фото: Национальная полиция)

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который нанес телесные повреждения военнослужащему Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщили Национальная полиция и Одесский областной ТЦК и СП.

По данным правоохранителей, в субботу, 22 февраля, на Итальянском бульваре 28-летний житель Березовского района начал конфликт с военнослужащими ТЦК во время проверки документов.

В какой-то момент мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно травматического действия, после чего скрылся.

Военного госпитализировали. Правонарушителя задержали полицейские, он передан следователям Службы безопасности Украины.

В ТЦК отметили, что СБУ открыла уголовное производство по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Материалы направлены в суд для избрания мужчине меры пресечения.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция