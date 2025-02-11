В Ровенской области произошло нападение на военнослужащих ТЦК

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В Ровенской области произошло нападение на военнослужащих территориального центра комплектования, сообщили в областном военкомате.

По их данным, во время проверки военно-учетных документов лица мобилизационного возраста напали на военных ТЦК, нанесли им телесные повреждения и повредили военную технику.

На место инцидента направили дополнительные экипажи полиции и кареты скорой помощи, жизни и здоровью военнослужащих пока ничего не угрожает. Правоохранители проводят следственные действия.

В ТЦК отметили, что причастные к нападению уже находятся в розыске, поскольку скрылись с места происшествия. В зависимости от квалификации фигурантам может грозить до 15 лет тюрьмы.

"В очередной раз напоминаем гражданам Украины мобилизационного возраста о необходимости своевременного обновления учетных данных во избежание недоразумений и ответственности перед законом", – отметили в областном военкомате.

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9 февраля Нацполиция сообщила, что правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования мобилизованного лаборанта из Львова, найденного на окраине города Житомир вечером 7 февраля. Ведомство предполагает, что тот получил травмы, когда выпрыгнул из кузова авто во время поездки в учебный центр.

10 февраля полиция Черниговской области заявила о задержании мужчины, напавшего на военнослужащего ТЦК.