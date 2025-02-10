В Чернигове мужчина напал на военного ТЦК, сбежал и прятался дома – видео задержания

Полиция Черниговской области заявила о задержании мужчины, напавшего на военнослужащего Территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП).

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Правоохранители утверждают, что 6 февраля на улице в Чернигове мужчина отказался предоставить документы для проверки, вел себя агрессивно и замахнулся на одного из военных ТЦК телескопической дубинкой, после чего распылил ему в лицо перечный баллончик и скрылся.

Фигурантом оказался 43-летний горожанин. После содеянного он убежал и закрылся в своей квартире.

При поддержке бойцов батальона полиции особого назначения дома у мужчины был проведен обыск с привлечением кинолога.

Правоохранители изъяли телескопическую дубинку, почти 1 кг конопли и около 200 патронов разного калибра.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему объявлено о подозрении по статьям об умышленном нанесении побоев или причинении легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу, а также о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотиков.

Также готовится подозрение по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчаткой.

Ему может грозить до семи лет тюрьмы.

7 февраля глава МВД Игорь Клименко сообщил, что Россия вербует для терактов в ТЦК молодых украинцев, но деньги не отдает.

Министерство обороны планирует реформировать ТЦК, поделив их деятельность на три отдельных направления. Ранее также анонсировались планы подчинить ТЦК и СП, которые сейчас подчиняются Сухопутным войскам ВСУ, Министерству обороны.

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