У Чернігові чоловік напав на військового ТЦК, втік і ховався вдома – відео затримання

Поліція Чернігівської області заявила про затримання чоловіка, який напав на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП).

Правоохоронці стверджують, що 6 лютого на вулиці у Чернігові чоловік відмовився надати документи для перевірки, поводився агресивно та замахнувся на одного з військових ТЦК телескопічним кийком, після чого розпилив йому в обличчя перцевий балончик і втік.

Фігурантом виявився 43-річний містянин. Після скоєного він утік і зачинився у своїй квартирі.

За підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення вдома у чоловіка провели обшук із залученням кінолога.

Правоохоронці вилучили телескопічний кийок, майже 1 кг коноплі та близько 200 набоїв різного калібру.

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому оголошено про підозру за статтями про умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі, а також про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотиків.

Також готується підозра за статтею про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою.

Йому може загрожувати до семи років тюрми.

7 лютого глава МВС Ігор Клименко повідомив, що Росія вербує для терактів у ТЦК молодих українців, але гроші не віддає.

Наразі Міністерство оборони планує реформувати ТЦК, поділивши їхню діяльність на три окремі напрями. Раніше також анонсувались плани підпорядкувати ТЦК та СП, які підпорядковуються Сухопутним військам ЗСУ, Міністерству оборони.

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