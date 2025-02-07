Розділять функції на три напрями. У Міноборони розповіли деталі про реформу ТЦК

Реформування ТЦК міністр оборони Рустем Умєров анонсував ще у вересні 2024 року, деталей тоді не надав

Іван Гаврилюк (Фото: Міноборони)

Міністерство оборони планує реформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), поділивши їхню діяльність на три окремі напрями. Про це в інтерв'ю Укрінформ заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

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"Що стосується реформування, то ми плануємо розділити функції та завдання, які покладаються на Територіальні центри комплектування й соціальної підтримки, на їхні складники", – сказав він.

Перший складник – соціальні питання, які будуть виокремлені в окрему структуру. Другий – безпосередньо ТЦК, які продовжать вести облік резервістів і військовозобов'язаних, організовувати їхню перепідготовку та скеровувати на збори, зазначив Гаврилюк.

Третій напрям – підготовка українців до служби в Збройних Силах і підрозділах Сил безпеки й оборони.