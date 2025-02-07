Розділять функції на три напрями. У Міноборони розповіли деталі про реформу ТЦК
Міністерство оборони планує реформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), поділивши їхню діяльність на три окремі напрями. Про це в інтерв'ю Укрінформ заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.
"Що стосується реформування, то ми плануємо розділити функції та завдання, які покладаються на Територіальні центри комплектування й соціальної підтримки, на їхні складники", – сказав він.
Перший складник – соціальні питання, які будуть виокремлені в окрему структуру. Другий – безпосередньо ТЦК, які продовжать вести облік резервістів і військовозобов'язаних, організовувати їхню перепідготовку та скеровувати на збори, зазначив Гаврилюк.
Третій напрям – підготовка українців до служби в Збройних Силах і підрозділах Сил безпеки й оборони.
- Реформування ТЦК міністр оборони Рустем Умєров анонсував ще у вересні 2024 року, деталей тоді не надав.
- 20 грудня того ж року Гаврилюк заявив про плани підпорядкувати ТЦК та СП, які підпорядковуються Сухопутним військам ЗСУ, міністерству оборони.