Буде реформа ТЦК, показники мобілізації збільшено втричі – Умєров

А ще у Резерв+ уже майже 3,5 млн людей отримали електронний військово-обліковий документ

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Буде реформа територіальних центрів комплектування, Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації, повідомив очільник відомства Рустем Умєров. Про це він написав у колонці для Forbes.

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За його словами, МО збільшив показники мобілізації втричі, а також у п'ятеро розширено можливості для тренування військових.

Надалі Умєров анонсував реформу ТЦК: "Над цим також працюємо".

Інших подробиць про реформу військкоматів він не навів.

Також міністр додав, що у розробленому Міноборони застосунку "Резерв+" електронний військово-обліковий документ отримало майже 3,5 млн людей.

У такий спосіб відомство знизило фізичне навантаження на ТЦК "в рази", заявив посадовець.

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