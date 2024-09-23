Буде реформа ТЦК, показники мобілізації збільшено втричі – Умєров
Буде реформа територіальних центрів комплектування, Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації, повідомив очільник відомства Рустем Умєров. Про це він написав у колонці для Forbes.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
За його словами, МО збільшив показники мобілізації втричі, а також у п'ятеро розширено можливості для тренування військових.
Надалі Умєров анонсував реформу ТЦК: "Над цим також працюємо".
Інших подробиць про реформу військкоматів він не навів.
Також міністр додав, що у розробленому Міноборони застосунку "Резерв+" електронний військово-обліковий документ отримало майже 3,5 млн людей.
У такий спосіб відомство знизило фізичне навантаження на ТЦК "в рази", заявив посадовець.
- У серпні в Міноборони заявили, що планують перетворити Резерв+ на онлайн-ТЦК.
- У вересні МО анонсувало, що після ухвалення відповідного законопроєкту, буде введено реєстр військовослужбовців – він має допомогти в управлінні армією та плануванні мобілізації.
- Окрім мобілізації, через ТЦК також існує і рекрутинг через спеціальні центри: у середньому щомісяця в Україні у такий спосіб до армії доєднується понад 6000 людей.
Читайте також: Нідерланди "дуже обережно" вирішують, як повернути українських чоловіків додому