Будет реформа ТЦК, показатели мобилизации увеличены в три раза – Умеров
Будет реформа территориальных центров комплектования, Министерство обороны втрое увеличило показатели мобилизации, сообщил глава ведомства Рустем Умеров. Об этом он написал в колонке для Forbes.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
По его словам, МО увеличил показатели мобилизации в три раза, а также в пять раз расширены возможности для тренировки военных.
В дальнейшем Умеров анонсировал реформу ТЦК: "Над этим тоже работаем".
Других подробностей о реформе военкоматов он не привел.
Также министр добавил, что в разработанном Минобороны приложении "Резерв+" электронный военно-учетный документ получило почти 3,5 млн человек.
Таким образом ведомство снизило физическую нагрузку на ТЦК "в разы", заявил чиновник.
- В августе в Минобороны заявили, что планируют превратить Резерв+ в онлайн-ТЦК.
- В сентябре МО анонсировало, что после принятия соответствующего законопроекта будет введен реестр военнослужащих – он должен помочь в управлении армией и планировании мобилизации.
- Кроме мобилизации, через ТЦК также существует и рекрутинг через специальные центры: в среднем ежемесячно в Украине таким образом к армии присоединяется более 6000 человек.
Читайте также: Нидерланды "очень осторожно" решают, как вернуть украинских мужчин домой