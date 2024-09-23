Будет реформа ТЦК, показатели мобилизации увеличены в три раза – Умеров

А еще в Резерв+ уже почти 3,5 млн человек получили электронный военно-учетный документ

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Будет реформа территориальных центров комплектования, Министерство обороны втрое увеличило показатели мобилизации, сообщил глава ведомства Рустем Умеров. Об этом он написал в колонке для Forbes.

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По его словам, МО увеличил показатели мобилизации в три раза, а также в пять раз расширены возможности для тренировки военных.

В дальнейшем Умеров анонсировал реформу ТЦК: "Над этим тоже работаем".

Других подробностей о реформе военкоматов он не привел.

Также министр добавил, что в разработанном Минобороны приложении "Резерв+" электронный военно-учетный документ получило почти 3,5 млн человек.

Таким образом ведомство снизило физическую нагрузку на ТЦК "в разы", заявил чиновник.

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