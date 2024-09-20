Нидерланды "очень осторожно" решают, как вернуть украинских мужчин домой

Дик Схооф (Фото: ЕРА/Remko de Waal)

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил готовность обсудить возможные меры по ограничению прибытия военнообязанных мужчин из Украины. Об этом сообщает Algemeen Dagblad.

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Тему о прибытии в Нидерланды украинских мужчин поднял лидер ультраправой Партии свободы Герт Уилдерс во время парламентских дебатов, заявив, что в стране находятся "десятки тысяч" украинцев, тогда как их правительство хочет, чтобы они вернулись домой.

Вилдерс отметил, что в условиях войны нормально поддерживать защиту собственной страны.

В ответ Схоф рассказал, что во время разговора с президентом Владимиром Зеленским "очень осторожно" относился к вопросу о принудительном возвращении украинских мужчин. Вилдерс не был удовлетворен этим ответом и отметил, что правительство Нидерландов может ввести политику, которая будет стимулировать их возвращение в Украину.

Схоф согласился, что рассмотрит этот вариант в сотрудничестве с Украиной, но подчеркнул, что действующие правила прав украинских беженцев на получение помощи, медицинского обслуживания, работы и образования остаются в силе.

Ранее министр иностранных дел Польши Сикорский заявлял, что в Европе гипотетически можно создать условия пребывания для украинских мужчин, которые заставят их вернуться в Украину и стать в ее защиту.

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