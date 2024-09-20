Нідерланди "дуже обережно" вирішують, як повернути українських чоловіків додому

Глава уряду Нідерландів Дік Схоф заявив, що обережно обговорює це питання з президентом Володимиром Зеленським

Дік Схоф (Фото: ЕРА / Remko de Waal)

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф висловив готовність обговорити можливі заходи для обмеження прибуття військовозобов’язаних чоловіків з України. Про це повідомляє Algemeen Dagblad.

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Тему щодо прибуття до Нідерландів українських чоловіків порушив лідер ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс під час парламентських дебатів, заявивши, що в країні перебувають "десятки тисяч" українців, тоді як їх уряд хоче, щоб вони повернулися додому.

Вілдерс зазначив, що в умовах війни нормально підтримувати захист власної країни.

У відповідь Схоф розповів, що під час розмови з президентом Володимиром Зеленським "дуже обережно" ставився до питання примусового повернення українських чоловіків. Вілдерс не був задоволений цією відповіддю і зазначив, що уряд Нідерландів може запровадити політику, яка стимулюватиме їх повернення в Україну.

Схоф погодився, що розгляне цей варіант у співпраці з Україною, але підкреслив, що чинні правила щодо прав українських біженців на отримання допомоги, медичного обслуговування, роботи та освіти залишаються в силі.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявляв, що у Європі гіпотетично можна створити такі умови перебування для українських чоловіків, які змусять їх повернутися до України та стати на її захист.

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