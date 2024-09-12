Сікорський: Євросоюз знижує мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА/Olivier Holset)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Євросоюз, продовжуючи виплачувати допомогу українським біженцям, знижує мобілізаційний потенціал України. Про це він заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Monde.

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"Києву потрібні насамперед техніка і війська. Очевидно, що затримка Конгресу США з ухваленням пакета допомоги була сумною, але й затримка українців з ухваленням закону про мобілізацію теж. А ми знижуємо їхній мобілізаційний потенціал, виплачуючи допомогу українським біженцям", – сказав глава польського МЗС.

Сікорський нагадав, що Польща припинила виплачувати соціальну допомогу українцям.

За словами польського міністра, якщо біженці перебувають під захистом ЄС, вони отримують по 200 євро на місяць за кожну дитину, зареєстровану в польській системі, а в Західній Європі існують інші види компенсацій.

"Це створює фінансові перешкоди для молодих чоловіків і жінок, які можуть повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", – підсумував Сікорський.

Сікорський вважає, що у Європі гіпотетично можна створити такі умови перебування для українських чоловіків, які змусять їх повернутися до України та стати на її захист.

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