Глава МЗС Польщі: Можна створити умови для повернення українських чоловіків на Батьківщину

Глава МЗС Польщі заявив, що європейські союзники мають допомогти Україні, яка "страждає від нестачі військових"

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА/RADEK PIETRUSZKA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що у Європі гіпотетично можна створити такі умови перебування для українських чоловіків, які змусять їх повернутися до України та стати на її захист. Про це він заявив у інтерв'ю RMF24.

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"Є можливість запровадити такі умови перебування українців у ЄС, які заохочуватимуть їх до виконання обов'язку захищати свою Батьківщину, – сказав глава польської дипломатії.

Україна наразі, зокрема, "страждає від нестачі військових", тому європейські союзники мають їй у цьому допомогти, вважає Сікорський.

За словами міністра, у країнах ЄС є "сотні тисяч" потенційних призовників, які зобов'язані захищати свою Батьківщину, і Польща перебуває в авангарді допомоги Україні у підготовці цих людей до військової служби.

У середині квітня глава МЗС Кулеба сказав, що перебування за кордоном не звільняє чоловіків мобілізаційного віку від обов'язків перед державою.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що рішення про повернення Україні чоловіків призовного віку з-за кордону має ухвалюватися на рівні Євросоюзу.

Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку з-за кордону, заявив старший радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс. За його словами, таке рішення має ухвалюватися на міждержавному рівні.

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