Україна й Молдова ведуть "певний діалог" щодо повернення українських чоловіків – посол

Марко Шевченко пропонує розв'язувати проблеми окремо – що робити з тими людьми, яким уряд Молдови відмовив в отриманні притулку

Прапор Молдови (Фото: Посольство України у Молдові)

Київ обговорює з Кишиневом питання повернення українських чоловіків призовного віку, які незаконно опинилися у Молдові. Про це в ефірі TV8 заявив посол України у Молдові Марко Шевченко.

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За його словами, Україна й Молдова ведуть "певний діалог" щодо повернення в Україну її чоловіків.

Водночас, визнав Шевченко, це питання "складно вирішити", оскільки офіційної статистики щодо тих українців, які втекли у Молдову, немає. Посол заявив, що певна кількість чоловіків отримують у Молдові притулок тоді, як інша частина зникає.

"Вони або просто залишаються на території Молдови, або їдуть далі. Ця ситуація свідчить про те, що є проблеми, які потрібно вирішувати. Вони не заслуговують на захист, але разом з тим вони не хочуть повертатися в Україну, і ніхто їх не змушує повернутися", – сказав Шевченко.

Він додав, що пропонує розв'язувати дрібніші проблеми окремо – що робити з тими людьми, яким уряд Молдови відмовив в отриманні притулку.

У середині квітня глава МЗС Кулеба сказав, що перебування за кордоном не звільняє чоловіків мобілізаційного віку від обов'язків перед державою.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що рішення про повернення Україні чоловіків призовного віку з-за кордону має ухвалюватися на рівні Євросоюзу.

Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку з-за кордону, заявив старший радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс. За його словами, таке рішення має ухвалюватися на міждержавному рівні.

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