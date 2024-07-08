ДПСУ: Найчастіше чоловіки намагаються втекти з України через кордони з Румунією та Молдовою

Хоча увага суспільства прикута до річки Тиса, загалом порушники намагаються перетнути кордон сухопутними шляхами

Прикордонник ДПСУ (Фото: Пресслужба ДПСУ)

Найбільшу кількість чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України, прикордонники ловлять на кордонах з Румунією та Молдовою. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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"Щодня прикордонники продовжують затримувати порушників по всій протяжності кордону, але найбільше – на кордоні з Молдовою та Румунією", – розповів він.

За словами речника ДПСУ, хоча увага суспільства прикута до річки Тиса, загалом порушники намагаються перетнути кордон сухопутними шляхами.

Раніше Демченко повідомляв, що чоловіки готові платити "перевізникам" від $3000 до $20 000 за те, щоб їх вивезли з України.

9 червня 2024 року Демченко заявив, що після того, як закон про мобілізацію вступив у дію, в Україні й надалі фіксуються спроби незаконного перетину кордону, проте їх кількість різко не підскочила.

4 липня речник ДПСУ повідомив, що останнім часом спроб незаконного перетину кордону стало значно більше.

20 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що контрабандистів в Україні стало менше на 30-40% через те, що деякі ділки почали більше займатися нелегальним переправленням людей за кордон.

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