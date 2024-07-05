Киянин зістрибнув з потяга, аби нелегально потрапити до Польщі, – зламав ногу та розбив голову

Йому надано медичну допомогу та притягнуто до адміністративної відповідальності

Ілюстративне фото: Depositphotos

Аби нелегально потрапити до Польщі, киянин зістрибнув з потяга – проте в результаті зламав ногу та розбив голову, повідомила Державна прикордонна служба.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Киянина з розбитою головою та поламаною ногою виявили прикордонники Львівського загону за два кілометри від кордону з Польщею. 34-річний чоловік лежав поблизу залізничної колії", – написало відомство.

Чоловік розповів: зістрибнув з потяга Київ-Чоп, і це йому "порадили" зробити в одному з анонімних Telegram-каналів.

І хоча квиток киянин придбав до Ужгорода, вирішив "випробувати долю" та вистрибнути у Львівській області, зауважили прикордонники.

ДПСУ зазначає, що для незаконного перетину кордону чоловік запасся спальником, туристичним килимком, трекінговими кросівками, теплими речами, дощовиком, складаним ножем, мотузкою, сірниками та їжею, але скористатися ними не встиг.

Врешті-решт його подорож завершилася у кареті швидкої, котру викликали прикордонники.

Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

20 червня ДПСУ повідомила, що одесит уже вдруге намагався нелегально виїхати за межі України, і на цей раз він замаскувався під літню жінку. Він був одягнений у квітчасту хустку, жіночі окуляри та мав із собою картату сумку.

Дивіться також: ДПСУ затримала бус із 17 чоловіками за 200 метрів від кордону – відео