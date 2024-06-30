ДПСУ затримала бус із 17 чоловіками за 200 метрів від кордону – відео
Державна прикордонна служба зірвала потенційну спробу масового незаконного перетину українсько-угорського кордону. Про це повідомило Західне регіональне управління ДПСУ в неділю, 30 червня.
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Мікроавтобус Volkswagen з 17 чоловіками зупинили за 200 метрів від кордону в Закарпатській області.
"Усі вони були об’єднані однією метою – незаконно потрапити в Угорщину. За послуги переправників, які обіцяли учасникам "пригодницького туру" успішний перетин кордону, кожен з чоловіків мав віддати від $3000 до $12 000", – повідомили прикордонники.
Для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адмінправопорушення затриманих доставили до прикордонного підрозділу.
ДПСУ передала матеріали справи до Національної поліції для розслідування за ст. 332 Кримінального кодексу – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Кримінальна відповідальність загрожує тільки організатору.
- 14 червня ДПСУ повідомила, що біля Одеси затримали групу з 41 особи, які одночасно намагались потрапити у незаконний спосіб за кордон.