ДПСУ затримала бус із 17 чоловіками за 200 метрів від кордону – відео

Державна прикордонна служба зірвала потенційну спробу масового незаконного перетину українсько-угорського кордону. Про це повідомило Західне регіональне управління ДПСУ в неділю, 30 червня.

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Мікроавтобус Volkswagen з 17 чоловіками зупинили за 200 метрів від кордону в Закарпатській області.

Фото: ДПСУ

"Усі вони були об’єднані однією метою – незаконно потрапити в Угорщину. За послуги переправників, які обіцяли учасникам "пригодницького туру" успішний перетин кордону, кожен з чоловіків мав віддати від $3000 до $12 000", – повідомили прикордонники.

Для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адмінправопорушення затриманих доставили до прикордонного підрозділу.

ДПСУ передала матеріали справи до Національної поліції для розслідування за ст. 332 Кримінального кодексу – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Кримінальна відповідальність загрожує тільки організатору.

За загальним правилом на період дії правового режиму воєнного стану більшості чоловікам – громадянам України віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України. Обмеження не застосовуються до окремих категорій осіб, зокрема до заброньованих, осіб з інвалідністю, чоловіків з трьома і більше дітьми віком до 18 років тощо.