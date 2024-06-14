Під Одесою затримано групу з 41 особи, які одночасно намагались потрапити у незаконний спосіб за кордон. Для Державної прикордонної служби ця знахідка претендує на новий "антирекорд", повідомили у пресслужбі органу.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади на Одещині військові зупинили вантажівку марки "Рено".

ДПСУ заявила, що водієм автівки виявився мешканець Болградського району, який замість зерна в причепі намагався перевезти до кордону 41 чоловіка віком від 18 до 60 років.

Люди, яких перевозили в авто, були мешканцями Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині.

На чоловіків наразі складено адмінпротоколи. Двом особам загрожує кримінальна відповідальність.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

29 квітня прикордонники на Буковині викрили канал незаконного переправлення людей через кордон – організатори просили з сімох чоловіків від 6000 до 9000 євро.

27 травня ДБР викрило багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах в Одеському ТЦК – один з посадовців допомагав чоловікам коригувати дані для звільнення від служби.

Читайте також: Рада збільшила чисельність прикордонників на 15 000 осіб. ДПСУ: Потрібно для захисту кордону