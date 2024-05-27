ДБР: Викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах в Одеському ТЦК – відео

У ДБР заявили, що посадовець з Одеського ТЦК допомагав чоловікам відкоригувати дані для їхнього звільнення від проходження військової служби

Ілюстративне фото: Одеський обласний ТЦК

Державне бюро розслідувань викрило посадовця Приморського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси, який, за даними слідства, організував багатомільйонний механізм заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації. Про це повідомила спікерка правоохоронному органу Ольга Чиканова.

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За словами Чиканової, схема заробітку діяла в Одеському з ТЦК липня 2023 року.

ДБР стверджує, що начальник відділу ТЦК відкоригував дані в електронній базі військовозобов’язаних "Оберіг" щодо 138 чоловіків і таким чином зробив непридатними їх для проходження військової служби.

Така послуга, за інформацією ДБР, коштувала ухилянтам від $4500 до $7000 та надала змогу підозрюваному заробити щонайменше $1 млн.

Речниця ДБР проінформувала, що правоохоронці вже встановили всіх чоловіків, які встигли скористатись цією схемою – частина з них встигла виїхати за кордон, однак тих, хто лишився в Україні, доставили до ТЦК для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав Збройних Сил України.

Також вона підкреслила, що правоохоронці провели 14 обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного й учасників схеми.

Наразі посадовцю ТЦК повідомлено про підозру за фактом втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Правоохоронці займаються питаннями щодо обрання чоловіку запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

У разі доведення вини чоловіку може загрожувати до 15 років тюрми.

21 травня у Верховній Раді повідомили, що НАЗК перевірило третину керівного складу ТЦК і знайшло тільки одиничні випадки порушень. Знайдено тільки вісім потенційно корумпованих працівників ТЦК.

23 травня глава Нацполіції заявив, що спілкування ТЦК і поліції з призовниками записуватимуть на відео - йдеться про процес пред'явлення та перевірки документів і фіксація є обов'язковою.

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