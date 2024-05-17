Мобілізація. Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за порушення військового обліку

Штрафи за порушення законодавства про оборону та мобілізацію будуть відрізнятися: посадовці та юрособи платитимуть більше

Ілюстративне фото: Depositphotos

Президент Володимир Зеленський підписав закон №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення — зокрема, порушення правил обліку. Про це свідчить картка документа на сайті Верховної Ради.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Закон вводить зміни до статті 210 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Загалом, тепер за порушення правил військового обліку в особливий період (під час воєнного стану) громадянам доведеться сплатити від 17 000 до 25 500 грн.

У мирний час сума штрафу становитиме від 3400 до 5100 грн, але може збільшитися у разі повторного порушення впродовж року – стане від 5100 до 8500 грн.

Читайте також: ЦНАПи, ТЦК, е-кабінет. Як з 18 травня оновити дані й де виникнуть проблеми

Закон також встановлює штрафи за порушення законодавства про оборону та мобілізацію: в особливий період – від 17 000 до 25 500 грн для звичайних громадян, а також від 34 000 до 51 000 грн – для посадовців і юридичних осіб.

У звичайний час штраф відповідно складатиме: від 5100 до 8500 грн та від 17 000 до 25 500 грн.

Якщо порушення відбудеться повторно впродовж року, то штраф теж зросте: буде від 8500 до 11 900 грн для простих громадян та від 25 500 до 34 000 грн – для чиновників та юросіб.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Читайте також: Оновлення даних призовників у ЦНАПах: що заявляє влада та як відповідають у самих центрах