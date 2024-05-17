Мобілізація. Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за порушення військового обліку
Президент Володимир Зеленський підписав закон №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення — зокрема, порушення правил обліку. Про це свідчить картка документа на сайті Верховної Ради.
Закон вводить зміни до статті 210 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Загалом, тепер за порушення правил військового обліку в особливий період (під час воєнного стану) громадянам доведеться сплатити від 17 000 до 25 500 грн.
У мирний час сума штрафу становитиме від 3400 до 5100 грн, але може збільшитися у разі повторного порушення впродовж року – стане від 5100 до 8500 грн.
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Закон також встановлює штрафи за порушення законодавства про оборону та мобілізацію: в особливий період – від 17 000 до 25 500 грн для звичайних громадян, а також від 34 000 до 51 000 грн – для посадовців і юридичних осіб.
У звичайний час штраф відповідно складатиме: від 5100 до 8500 грн та від 17 000 до 25 500 грн.
Якщо порушення відбудеться повторно впродовж року, то штраф теж зросте: буде від 8500 до 11 900 грн для простих громадян та від 25 500 до 34 000 грн – для чиновників та юросіб.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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- З 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через територіальні центри комплектування (ТЦК), центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.
- Робочу версію електронного кабінету вже презентували на засіданні парламентського комітету з нацбезпеки. Нардеп Ігор Копитін (Слуга народу) пояснив LIGA.net, що реєстрація займатиме п'ять хвилин через мобільний застосунок.
- Після реєстрації через е-кабінет все одно доведеться фізично йти до ТЦК, щоб пройти військово-лікарську комісію, пояснили LIGA.net нардепи. Однак напряму оновлення даних це вже не стосуватиметься.
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