Мобілізація. Електронний кабінет запрацює з 18 травня, можна буде оновити дані – Міноборони
Електронний кабінет військовозобов'язаного має запрацювати з 18 травня, але з мінімальним набором функцій – згодом їх додадуть. Водночас уточнити дані можна буде і в цій версії, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, кабінет має запрацювати 18-го травня, проте це буде MVP-версія (англ. minimum viable product – мінімально життєздатний продукт). Відповідно, у цій версії кабінету буде мінімальний набір функцій.
Проте Лазуткін анонсував, що надалі у кабінеті будуть додаткові опції.
Водночас станом на зараз там вже можна буде оновити свої дані – передусім електронну пошту, номер телефону та місце проживання, пояснив речник.
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Посадовець заявив, що вже бачив та гортав новий застосунок – запевняє, що уточнити дані з його допомогою у смартфоні можна буде "за 10-15 хвилин".
Він зазначив, що вхід буде виконуватися за допомогою банк-ID (та ж технологія застосовується під час логіну у Дію).
"Ну і за великим рахунком – проста процедура для будь-якої людини, яка використовує застосунки. А це буде застосунок "Резерв+". І відповідно, мені здається, це найбільш такий простий шлях, особливо для молоді, яка просто таки живе фактично у смартфонах", – заявив Лазуткін.
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- З 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через територіальні центри комплектування (ТЦК), центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.
- Робочу версію електронного кабінету вже презентували на засіданні парламентського комітету з нацбезпеки. Нардеп Ігор Копитін (Слуга народу) пояснив LIGA.net, що реєстрація займатиме п'ять хвилин через мобільний застосунок.
- Після реєстрації через е-кабінет все одно доведеться фізично йти до ТЦК, щоб пройти військово-лікарську комісію, пояснили LIGA.net нардепи. Однак напряму оновлення даних це вже не стосуватиметься.
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