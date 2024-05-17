Мобілізація. Електронний кабінет запрацює з 18 травня, можна буде оновити дані – Міноборони

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Електронний кабінет військовозобов'язаного має запрацювати з 18 травня, але з мінімальним набором функцій – згодом їх додадуть. Водночас уточнити дані можна буде і в цій версії, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За його словами, кабінет має запрацювати 18-го травня, проте це буде MVP-версія (англ. minimum viable product – мінімально життєздатний продукт). Відповідно, у цій версії кабінету буде мінімальний набір функцій.

Проте Лазуткін анонсував, що надалі у кабінеті будуть додаткові опції.

Водночас станом на зараз там вже можна буде оновити свої дані – передусім електронну пошту, номер телефону та місце проживання, пояснив речник.

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Посадовець заявив, що вже бачив та гортав новий застосунок – запевняє, що уточнити дані з його допомогою у смартфоні можна буде "за 10-15 хвилин".

Він зазначив, що вхід буде виконуватися за допомогою банк-ID (та ж технологія застосовується під час логіну у Дію).

"Ну і за великим рахунком – проста процедура для будь-якої людини, яка використовує застосунки. А це буде застосунок "Резерв+". І відповідно, мені здається, це найбільш такий простий шлях, особливо для молоді, яка просто таки живе фактично у смартфонах", – заявив Лазуткін.

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